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Эксперт: "дорожная карта" МВФ для Украины усыпана розами с крупными шипами

10:3107.09.2017
(обновлено: 11:12 07.09.2017)
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© РИА НовостиГривны и доллары, архивное фотоГривны и доллары, архивное фото
© РИА Новости
По сообщениям СМИ, Киев готовит первый с 2013 года выпуск долларовых евробондов. Гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире радио Sputnik рассказал, какой может стать главная интрига этого события.

Украина поручила банкам организацию первого выпуска евробондов в долларах в качестве самостоятельного кредита с 2013 года. Об этом   сообщило агентство Reuters cо ссылкой на собственные источники.

"Украина наняла для этого BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Банки отказались от комментариев", – написало агентство. Министр финансов страны Александр Данилюк в июне сказал, что Украина готовится выйти на внешние долговые рынки после того, как Международный валютный фонд одобрит новый транш помощи Киеву, который страна ждет в сентябре, напоминает Reuters. 

Денежные купюры США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Эксперт о госдолге Украины: это замкнутый круг

Ранее Минфин Украины сообщил, что общая сумма государственного долга Украины по состоянию на 31 июля 2017 года увеличилась на 1,39%, достигнув отметки в 76,06 млрд долларов.  

По словам премьер-министра страны Владимира Гройсмана,  Украина ежегодно тратит на обслуживание внешнего долга 4% ВВП страны – 3,8 млрд долларов. 

Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире радио Sputnik рассказал, какой может стать главная интрига выпуска Украиной долларовых евробондов.  

"Украина пытается "прощупать рынок": как рынок оценивает существующие на Украине риски. И здесь будет главная интрига: на каких условиях эти еврооблигации будут размещены. Это и будет индикатором уровня рисков займа… Перед будущими инвесторами будет стоять дилемма: купить бумаги с повышенной доходностью, но и с повышенным риском, или же воздержаться. Собственно, здесь и будет проходить водораздел", – отметил Павел Нефидов. 

Он скептически оценил возможности Киева перейти от сотрудничества с МВФ к финансированию украинской экономики через выпуск евробондов.  

"Внутренние факторы будут доминировать: это макростабильность, политическая стабильность, способность обслуживать другие обязательства Украины, а также возможность исполнять намеченные, достаточно жесткие реформы…  Сейчас можно слышать, что Украина хочет освободиться от зависимости от МВФ. Но можно сразу сказать, что это ей не удастся: та "дорожная карта", которая у Украины подписана с МВФ, вся усыпана розами с очень крупными шипами", – считает Павел Нефидов. 

По его словам, пока что международные займы не привели к ускорению развития украинской экономики и не сделали эту экономику достаточно привлекательной для частных инвесторов.  

"Значительная часть таких заимствований идет на покрытие предыдущих  обязательств и не служит напрямую тому, чему эти заимствования должны служить – развитию экономики. Теоретически и потенциально такого рода заимствования, конечно, должны открывать дорогу для частных инвестиций. Но, тем не менее, пока что на практике украинская экономика не получает тех ресурсов, которые способствовали бы ее развитию", – полагает Павел Нефидов.    

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