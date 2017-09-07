США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог о санкциях ЕС против России: Украина является лишь предлогом

09:0107.09.2017
(обновлено: 09:06 07.09.2017)
0108552
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной НиццыФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
По сообщениям СМИ, страны ЕС договорились продлить персональные санкции против ряда граждан и юрлиц РФ. Эти сообщения в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Киреев.

Представители 28 стран-участниц Евросоюза в среду, 6 сентября, на заседании в Брюсселе договорились продлить персональные санкции против граждан России и ряда юридических организаций, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники. Решение принято в связи с ситуацией на Украине. 

Официальное продление действия санкционного списка  ожидается 14 сентября, сообщил РИА Новости европейский дипломат.

По его словам, состав фигурантов списка может незначительно измениться по техническим соображениям. "Четырех фигурантов уже нет в живых", – сказал дипломат. Действие санкционного списка, как уточняет Reuters, решено продлить до середины марта.

Евросоюз впервые ввел персональные санкции в отношении россиян и российских юридических лиц, которых Брюссель обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, в марте 2014 года. С тех пор ограничения регулярно продлеваются на полгода. 

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что события на Украине являются лишь поводом для санкций, а истинные причины – другие. 

"Украина была и остается только предлогом, а настоящими причинами являются более фундаментальные явления – главным образом, отсутствие взаимопонимания Евросоюза и России. В Европе есть много экспертов, ученых, политиков, считающих, что не стоит ухудшать отношения с Россией и что только вместе с Россией Европа может являться глобальным политическим проектом. В соответствии с этой точкой зрения, разногласия, возникшие по поводу Украины – это исторические частности… Такое мнение в пользу улучшения отношений с Россией существует в значительной части  европейского общества. Но пока что вопреки этому мнению в среде действующих европейских политиков доминирует другое настроение: Россия, дескать, слишком отличается от Европы. Они не понимают Россию и боятся ее – и сломать этот тренд очень сложно. А когда начались события на Украине (в 2013-2014 гг.) это просто вырвалось наружу", – сказал Владимир Киреев.   

По его словам, вопреки намерениям инициаторов санкций, одним из результатов их введения стал рост в ряде отраслей российской экономики.   

"У нас произошел рост сразу нескольких высокотехнологичных отраслей. До этого в девяностые и нулевые годы господствовала позиция: продадим нефть и газ, а высокотехнологичные товары купим. А теперь санкции подстегнули нас к восстановлению многих уничтоженных после распада Советского Союза высокотехнологичных отраслей. Так что не только за рост в сельском хозяйстве, но и за хайтек можно сказать "спасибо" санкциям", – считает Владимир Киреев.    

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена