Политолог о санкциях ЕС против России: Украина является лишь предлогом

По сообщениям СМИ, страны ЕС договорились продлить персональные санкции против ряда граждан и юрлиц РФ. Эти сообщения в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Киреев.

Представители 28 стран-участниц Евросоюза в среду, 6 сентября, на заседании в Брюсселе договорились продлить персональные санкции против граждан России и ряда юридических организаций, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники. Решение принято в связи с ситуацией на Украине.

Официальное продление действия санкционного списка ожидается 14 сентября, сообщил РИА Новости европейский дипломат.

По его словам, состав фигурантов списка может незначительно измениться по техническим соображениям. "Четырех фигурантов уже нет в живых", – сказал дипломат. Действие санкционного списка, как уточняет Reuters, решено продлить до середины марта.

Евросоюз впервые ввел персональные санкции в отношении россиян и российских юридических лиц, которых Брюссель обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, в марте 2014 года. С тех пор ограничения регулярно продлеваются на полгода.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что события на Украине являются лишь поводом для санкций, а истинные причины – другие.

"Украина была и остается только предлогом, а настоящими причинами являются более фундаментальные явления – главным образом, отсутствие взаимопонимания Евросоюза и России. В Европе есть много экспертов, ученых, политиков, считающих, что не стоит ухудшать отношения с Россией и что только вместе с Россией Европа может являться глобальным политическим проектом. В соответствии с этой точкой зрения, разногласия, возникшие по поводу Украины – это исторические частности… Такое мнение в пользу улучшения отношений с Россией существует в значительной части европейского общества. Но пока что вопреки этому мнению в среде действующих европейских политиков доминирует другое настроение: Россия, дескать, слишком отличается от Европы. Они не понимают Россию и боятся ее – и сломать этот тренд очень сложно. А когда начались события на Украине (в 2013-2014 гг.) это просто вырвалось наружу", – сказал Владимир Киреев.

По его словам, вопреки намерениям инициаторов санкций, одним из результатов их введения стал рост в ряде отраслей российской экономики.

"У нас произошел рост сразу нескольких высокотехнологичных отраслей. До этого в девяностые и нулевые годы господствовала позиция: продадим нефть и газ, а высокотехнологичные товары купим. А теперь санкции подстегнули нас к восстановлению многих уничтоженных после распада Советского Союза высокотехнологичных отраслей. Так что не только за рост в сельском хозяйстве, но и за хайтек можно сказать "спасибо" санкциям", – считает Владимир Киреев.

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