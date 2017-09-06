Эксперт: планы Польши построить АЭС – "пугающий жест" в сторону Германии

Польше необходима атомная электростанция из трех блоков, заявляют в Варшаве. Эксперт Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik высказал мнение, что польские власти продолжают линию на конфронтацию с Германией, которая выступает против таких проектов.

Польше необходима атомная электростанция из трех блоков мощностью 4,5 тысячи мегаватт, заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский.

Министр отметил, что в настоящее время Польша ведет переговоры с Еврокомиссией по так называемому зимнему пакету, касающемуся выбросов в атмосферу. Одной из целей Польши является снижение до 50% количества электроэнергии, вырабатываемой из угля.

"Для того чтобы достигнуть этой цели, нам нужна АЭС из трех блоков, производящих 4,5 тысяч мегаватт", — заявил польский министр.

Он отметил, что профильные специалисты в настоящее время вырабатывают аргументы, чтобы убедить правительство в необходимости строительства АЭС.

Ранее сообщалось, что в Польше уже ведутся поиски места для возможного строительства АЭС.

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Борисенок считает, что польские власти продолжают линию на конфронтацию с Германией, которая выступает против таких проектов.

"Мне кажется, что это звенья одной цепи – это заявление и недавние претензии польских властей к Германии о выплате репараций. Известно, что в ЕС существуют разные точки зрения на атомную энергетику, и Германия выступает резко против таких проектов. Совсем недавно разгорелся скандал вокруг старой бельгийской атомной станции (АЭС "Тианж" – ред.) — в приграничных германских территориях жителям раздавали йод на случай ЧП. В нынешней ситуации видно, что линия нынешних польских властей на конфронтацию с Германией продолжается. Поляки до последнего времени негативно отзывались о Белорусской атомной станции, то есть проявляли некую солидарность с Литвой, которая выступает категорически против АЭС. А сейчас поляки вдруг захотели энергетической безопасности. Это скорее "пугающий жест", на который Германия должна как-то отреагировать", — сказал Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik.

По его словам, если Польша все-таки будет осуществлять этот проект, то явно не с помощью России.

"Выбор у Польши есть. Но мне кажется, что Россия будет у Польши в самых последних рядах. Хотя тот реактор, который строится на Белорусской АЭС, один из самых безопасных в современной атомной энергетике. Но политика здесь, конечно, будет преобладать", — отметил эксперт.



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