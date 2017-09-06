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Олейник: у властей в Киеве – кризис жанра

18:2706.09.2017
(обновлено: 18:28 06.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-ДонуБывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Генпрокуратура Украины обвиняет экс-президента Виктора Януковича в конституционном перевороте. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что исходя из этой логики, обвиняемым по делу может стать и президент Петр Порошенко.

Экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший глава Минюста Александр Лавринович стали подозреваемыми по делу о "конституционном перевороте 2010 года", написал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, "переворот 2010 года" привел к захвату государственной власти, поскольку полномочия президента были расширены за счет снижения роли парламента и правительства.

Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. 29 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Как заявил генпрокурор, Янукович и "другие лица" незаконно, без одобрения Верховной рады, изменили действующую Конституцию, заменив ее основным законом в редакции 1996 года.

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование, наказание за "захват государственной власти" предусматривает до 10 лет лишения свободы.

С 2005 года на Украине действовала Конституция, предложенная Леонидом Кучмой, которая превратила Украину из президентской республики в парламентскую. После победы на выборах в 2010 году Янукович добился от Конституционного суда отмены этой Конституции. До 2014 года вновь действовала Конституция 1996 года.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших украинских чиновников. Так, Оболонский суд рассматривает против Януковича дело о госизмене. Прокуратура намерена потребовать для экс-президента пожизненного заключения. 

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что президент Петр Порошенко, исходя из логики генпрокуратуры, сам может стать обвиняемым по делу о госизмене.

"Украину превратили в театр абсурда. Как говорят в народе, чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Те, кто совершил переворот, обвиняют других в том, чего они не совершали. Но здесь есть еще один парадокс: в 2010 году Конституционный суд отменил изменения в Конституцию Украины, а в 2012 году Порошенко принял предложение Януковича стать министром экономики Украины. А должен был, по их логике, сказать: мол, по Конституции – это прерогатива парламента, а вы не имеете права назначать меня министром. Но он это предложение принял, а значит, признал эти изменения конституционными. А если не признал, то его надо считать членом организованной преступной группы, которая совершила государственный переворот. Интересно было бы посмотреть, как будут арестовывать Порошенко", – сказал Владимир Олейник.

Вместе с тем, считает он, украинские власти создают только видимость борьбы со своими предшественниками.

"На Украине за три года нет ни одного приговора и решения суда. Ни одного. Сам процесс их удовлетворяет, их не интересует конечный результат. Самое главное для них – показывать, что они борются с предшествующим режимом. Но эту тему поднимали еще в 2014-2015 году, тогда допросили членов Конституционного суда, но зашли в тупик. А сейчас у властей кризис жанра. Новый генеральный прокурор – кум Порошенко – взял эту "заезженную пластинку" и начинает ее опять проигрывать, мол, наша песня хороша, начинай с начала!", – отметил Владимир Олейник.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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