Созданные на российском Дальнем Востоке территории опережающего развития (ТОР) – удачный проект. Такое мнение в рамках ВЭФ в интервью радио Sputnik высказал президент Японской ассоциации по торговле с Россией Сигэру Мураяма.

Мураяма: дальневосточные ТОР очень привлекательны для японского бизнеса Your browser does not support HTML5 audio

Территории опережающего развития (ТОР) помогают привлекать иностранный бизнес для реализации новых проектов на российском Дальнем Востоке. Об этом в интервью радио Sputnik заявил президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами, председатель совета директоров Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма. Он принимает участие в работе проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ).

Территории опережающего развития, по мнению Сигэру Мураямы, открывают большие экономические возможности для России в целом.

"Система ТОР очень привлекательна для японского бизнеса, так как Дальний Восток географически находится очень близко к Японии. Здесь хороший рынок, который интересен инвесторам, здесь очень много ценных ресурсов. Этот регион может стать "воротами" – одним из центров для экспорта и торговли этими ресурсами. Потенциал огромный. Поэтому то, что происходит сейчас, в том числе упрощение системы получения виз, привлечет больше японцев в этот регион. Самый важный фактор – это чтобы люди знали друг о друге больше. Поэтому в сфере туризма здесь тоже очень большой потенциал. Мы высоко оцениваем экономические меры, которые принимает сейчас российское правительство", – сказал Сигэру Мураяма.

Также, по его словам, очень важно, что система ТОР способствует развитию стартапов.

"Так как система ТОР внедряется во Владивостоке, я знаю, что очень многие ваши венчурные молодые кампании активизировали работу. Очень важно, что молодые люди начинают более активно работать с новыми предложениями и идеями, и очень важно, что именно отечественные бизнесмены начинают использовать эту систему. Это очень хороший признак, который я наблюдал и в прошлом году. А на основе расширения активности российского бизнеса японский бизнес тоже начинает интересоваться. И я это только приветствую", – сказал Сигэру Мураяма.

Как уточняется на сайте ВЭФ, ТОР на Дальнем Востоке создаются в соответствии с Федеральным законом №473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", который вступил в силу 30 марта 2015 года. На таких территориях создан ряд льготных условий для вложения инвестиций и ведения бизнеса. В том числе существует режим "единого окна" для инвестора, имеется возможность софинансирования суверенным Фондом развития Дальнего Востока. В течение первых пяти лет реализации инвестпроекта не платятся налоги на прибыль, имущество, землю. В ТОР не взимаются НДС и импортные пошлины за импорт для переработки. Предоставляются скидки до 60% за пользование землей и обеспечение инфраструктурой. К настоящему времени на Дальнем Востоке создано 17 ТОР.

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