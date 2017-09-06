Мураяма: дальневосточные ТОР очень привлекательны для японского бизнеса

Территории опережающего развития, по мнению Сигэру Мураямы, открывают большие экономические возможности для России в целом.
"Система ТОР очень привлекательна для японского бизнеса, так как Дальний Восток географически находится очень близко к Японии. Здесь хороший рынок, который интересен инвесторам, здесь очень много ценных ресурсов. Этот регион может стать "воротами" – одним из центров для экспорта и торговли этими ресурсами. Потенциал огромный. Поэтому то, что происходит сейчас, в том числе упрощение системы получения виз, привлечет больше японцев в этот регион. Самый важный фактор – это чтобы люди знали друг о друге больше. Поэтому в сфере туризма здесь тоже очень большой потенциал. Мы высоко оцениваем экономические меры, которые принимает сейчас российское правительство", – сказал Сигэру Мураяма.
Также, по его словам, очень важно, что система ТОР способствует развитию стартапов.
"Так как система ТОР внедряется во Владивостоке, я знаю, что очень многие ваши венчурные молодые кампании активизировали работу. Очень важно, что молодые люди начинают более активно работать с новыми предложениями и идеями, и очень важно, что именно отечественные бизнесмены начинают использовать эту систему. Это очень хороший признак, который я наблюдал и в прошлом году. А на основе расширения активности российского бизнеса японский бизнес тоже начинает интересоваться. И я это только приветствую", – сказал Сигэру Мураяма.
Как уточняется на сайте ВЭФ, ТОР на Дальнем Востоке создаются в соответствии с Федеральным законом №473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", который вступил в силу 30 марта 2015 года. На таких территориях создан ряд льготных условий для вложения инвестиций и ведения бизнеса. В том числе существует режим "единого окна" для инвестора, имеется возможность софинансирования суверенным Фондом развития Дальнего Востока. В течение первых пяти лет реализации инвестпроекта не платятся налоги на прибыль, имущество, землю. В ТОР не взимаются НДС и импортные пошлины за импорт для переработки. Предоставляются скидки до 60% за пользование землей и обеспечение инфраструктурой. К настоящему времени на Дальнем Востоке создано 17 ТОР.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!