Военный эксперт прокомментировал ход операции по взятию сирийского Акербата

Истребитель Су-30СМ и бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии

Истребитель Су-30СМ и бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии

Российская авиация уничтожила более тысячи боевиков в районе Акербата. Теперь сирийской армии предстоит сложный период зачистки города от боевиков, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Константин Сивков.

Самолеты ВКС России уничтожили более тысячи боевиков в ходе операции по взятию Акербата, заявил командующий группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Поддерживая наступление сирийской армии, самолеты ВКС нанесли 329 ударов по позициям террористов. В результате было уничтожено 27 единиц бронетехники, 48 пикапов с крупнокалиберным вооружением и более тысячи боевиков ИГ*.

"Акербат сегодня представляет собой практически два города: один на поверхности, другой – подземный. Игиловцы* в этом укрепленном районе, готовясь к длительной осаде, сосредоточили значительные запасы оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов", – рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

По его словам, благодаря тройному кольцу окружения, группировку террористов удалось расчленить, и сейчас ее уничтожают по частям. Также сирийская армия зачищает местность от боевиков к западу и северу от Акербата. При этом, обороняя город, террористы применяли беспрецедентное количество смертников: ежедневно уничтожалось до 25 боевиков с "поясами шахидов" и по четыре-пять "джихад-мобилей".

Со взятием Акербата сирийская армия перекрыла террористам оставшиеся пути для перегруппировки.

За последние две недели сирийские войска добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение ИГ* на востоке и в центральной части страны. В частности, им удалось разблокировать Дейр-эз-Зор – крупнейший оставшийся оплот боевиков в Сирии.

В эфире радио Sputnik член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков отметил, что боевики в районе Акербата понесли серьезные потери.

"Тысяча человек за относительно короткий промежуток времени – это серьезный ущерб, нанесенный боевикам, учитывая, что их общий контингент насчитывает порядка 20 тысяч человек. Это говорит о том, что применяются высокоэффективные средства разведки, к тому же агентурная разведка позволяет выявить точное местоположение ключевых объектов, находящихся в подземных тоннелях", – сказал Константин Сивков.

По его словам, удары по тоннелям могли наноситься различными видами оружия.

"Если речь идет о тоннелях, расположенных на небольшой глубине, то может применяться обычная фугасная авиабомба или боевая часть ракеты "Калибр", или бомба малого калибра – все это способно разрушать тоннели. Если они залегают на большой глубине, и там сложный грунт, то могут применяться более тяжелые бомбы калибром 500 или 1500 – это корректируемые авиабомбы, которые обеспечивают поражения на глубинах до 50 метров", – отметил военный эксперт.

По его мнению, в Акербате сирийской армии предстоит еще сложный период зачистки от боевиков.

"Это не только зачистка сооружений, но и частей города, которые были оккупированы боевиками – их придется "выкуривать". А это тяжелый городской бой, самый тяжелый бой. Но там сейчас действуют самые подготовленные и мотивированные части правительственных войск. Эти части, безусловно, обладают необходимой выучкой для того, чтобы успешно вести городской бой. Они имели такой опыт в Алеппо, Пальмире. Кроме того, они будут поддержаны авиацией. У российской авиации есть высокоточное оружие, которое может применяться в пределах городской черты. Но основную роль все-таки будет играть не столько авиация, сколько артиллерия", – подчеркнул Константин Сивков.

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