США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Военный эксперт прокомментировал ход операции по взятию сирийского Акербата

17:0206.09.2017
(обновлено: 17:04 06.09.2017)
0270
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ и бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ во время боевого вылета в СирииИстребитель Су-30СМ и бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российская авиация уничтожила более тысячи боевиков в районе Акербата. Теперь сирийской армии предстоит сложный период зачистки города от боевиков, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Константин Сивков.

Самолеты ВКС России уничтожили более тысячи боевиков в ходе операции по взятию Акербата, заявил командующий группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Поддерживая наступление сирийской армии, самолеты ВКС нанесли 329 ударов по позициям террористов. В результате было уничтожено 27 единиц бронетехники, 48 пикапов с крупнокалиберным вооружением и более тысячи боевиков ИГ*.

Пуски крылатых ракет Калибр с фрегата Адмирал Эссен по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в Сирии. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: "Калибры" разнесли в пух и прах укрепления ИГ* в Сирии
"Акербат сегодня представляет собой практически два города: один на поверхности, другой – подземный. Игиловцы* в этом укрепленном районе, готовясь к длительной осаде, сосредоточили значительные запасы оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов", – рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

По его словам, благодаря тройному кольцу окружения, группировку террористов удалось расчленить, и сейчас ее уничтожают по частям. Также сирийская армия зачищает местность от боевиков к западу и северу от Акербата. При этом, обороняя город, террористы применяли беспрецедентное количество смертников: ежедневно уничтожалось до 25 боевиков с "поясами шахидов" и по четыре-пять "джихад-мобилей".

Со взятием Акербата сирийская армия перекрыла террористам оставшиеся пути для перегруппировки.

За последние две недели сирийские войска добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение ИГ* на востоке и в центральной части страны. В частности, им удалось разблокировать Дейр-эз-Зор – крупнейший оставшийся оплот боевиков в Сирии.

В эфире радио Sputnik член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков отметил, что боевики в районе Акербата понесли серьезные потери.

"Тысяча человек за относительно короткий промежуток времени – это серьезный ущерб, нанесенный боевикам, учитывая, что их общий контингент насчитывает порядка 20 тысяч человек. Это говорит о том, что применяются высокоэффективные средства разведки, к тому же агентурная разведка позволяет выявить точное местоположение ключевых объектов, находящихся в подземных тоннелях", – сказал Константин Сивков.

По его словам, удары по тоннелям могли наноситься различными видами оружия.

"Если речь идет о тоннелях, расположенных на небольшой глубине, то может применяться обычная фугасная авиабомба или боевая часть ракеты "Калибр", или бомба малого калибра – все это способно разрушать тоннели. Если они залегают на большой глубине, и там сложный грунт, то могут применяться более тяжелые бомбы калибром 500 или 1500 – это корректируемые авиабомбы, которые обеспечивают поражения на глубинах до 50 метров", – отметил военный эксперт. 

По его мнению, в Акербате сирийской армии предстоит еще сложный период зачистки от боевиков.

"Это не только зачистка сооружений, но и частей города, которые были оккупированы боевиками – их придется "выкуривать". А это тяжелый городской бой, самый тяжелый бой. Но там сейчас действуют самые подготовленные и мотивированные части правительственных войск. Эти части, безусловно, обладают необходимой выучкой для того, чтобы успешно вести городской бой. Они имели такой опыт в Алеппо, Пальмире. Кроме того, они будут поддержаны авиацией. У российской авиации есть высокоточное оружие, которое может применяться в пределах городской черты. Но основную роль все-таки будет играть не столько авиация, сколько артиллерия", – подчеркнул Константин Сивков.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена