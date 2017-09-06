Военный эксперт: западная коалиция будет менять подходы в Сирии

Командующим войсками международной коалиции по борьбе с ИГ* назначен генерал Пол Фанк. В эфире радио Sputnik военный эксперт Андрей Головатюк выразил мнение, что коалиционные войска активизируют боевые действия, чтобы объявить миру о своей победе над ИГ*.

Американский генерал Пол Фанк назначен новым командующим войсками возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ*, сообщил во вторник штаб коалиции.

Силы коалиции до нынешнего времени возглавлял генерал Стивен Таунсенд.

По информации штаба, поступившей в РИА Новости, Фанк сейчас командует Третьим мотоброневым корпусом ВС США.

Выступая на церемонии передачи полномочий, глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел выразил уверенность в том, что данный корпус сможет продолжать оказывать давление на ИГ* в Ираке и Сирии. По словам Вотела, ранее действия корпуса привели к восстановлению контроля над рядом стратегических районов, а также к началу освобождения Мосула.

Со своей стороны, генерал Фанк действия коалиции назвал прекрасными. По словам Фанка, "это привело к реальным переменам, и теперь ИГ* отступает".

В эфире радио Sputnik член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк выразил мнение, что смена командующего коалиции вызвана, прежде всего, успехами ВКС РФ и сирийской армии.

"Здесь может быть две причины. Первая – это, естественно, успехи ВКС РФ и сирийской армии, которые проводят боевые действия в отношении ИГИЛ*. Вторая причина – коалиционные войска проигрывают в боевых действиях, и, соответственно, это наносит ощутимый политический ущерб коалиции во главе с США… Американский министр обороны уже заявил о том, что надо менять подходы к боевым действиям в Сирии. Думаю, что новая метла будет мести по-новому. Они (коалиционные войска) сейчас будут максимально активизировать боевые действия для того, чтобы, в конце концов, объявить всему миру, что это они победили ИГИЛ*", – считает эксперт.

По его мнению, коалиционные войска теперь станут активнее действовать не только в воздухе, но и на земле.

"Они сейчас начнут активные действия не только в воздухе, как они раньше делали, но и активные сухопутные действия. Ведь известен принцип: пока нога солдата не ступит на территорию противника, она не считается захваченной. Поэтому они будут пытаться по максимуму захватывать населенные пункты, чтобы установить над ними контроль. Но, думаю, они будут пытаться договариваться с боевиками. По опыту Афганистана известно, что американцы предпочитают не воевать, а договариваться с противником", – заключил Андрей Головатюк.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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