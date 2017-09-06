Борис Титов: Дальнему Востоку нужны удобные, простые для бизнеса условия

На Дальнем Востоке созданы хорошие условия для инвестиций, следующим шагом должны стать меры по улучшению защиты бизнеса. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразил российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, принимающий участие в работе ВЭФ.

Инвесторы, вкладывающие средства в развитие российского Дальнего Востока, должны ощущать правовую защищенность своих вложений. Об этом заявил в интервью радио Sputnik уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он принимает участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума – премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

По словам Бориса Титова, для инвестиций в российский Дальний Восток сделано уже очень много.

"Сегодня создано беспрецедентно много различных инструментов для привлечения инвестиций в Дальний Восток. Это такой эксперимент для всей страны. Нигде таких условий нет, кроме как здесь… Процесс идет, но надо его усилить, потому что мы создали экономические условия, но пока еще не очень защитили бизнес, где риски очень высокие. И риски надо снижать. Поэтому мы сегодня предложили создать специальный суд, коллегию судебную, которая действовала бы на нашем российском законодательстве, в нашем правовом поле, но это была бы особая коллегия, которой было бы больше доверия. Это никак не противоречит законодательству, это просто особая судебная коллегия, которая могла бы рассматривать административные и гражданские споры, возможно, и уголовные. Но только для резидентов особой экономической зоны, свободного порта Владивосток, ТОРов (территории опережающего развития – ред.), а возможно, и других особых экономических зон", – сказал Борис Титов.

Также, по его словам, для эффективного развития Дальнего Востока необходимо продолжать выводить бизнес из "серой зоны".

"Сегодня здесь много малого бизнеса, но большая часть этого бизнеса – в тени. Здесь самый большой, крупный теневой сектор бизнеса по сравнению с другими регионами РФ… Здесь огромный рынок. Что сказать? Надо его легализовать. Надо создать максимально удобные, простые, ненакладные для бизнеса условия. Для того, чтобы ему было выгодно быть "светлым" и не бояться полицейских, не бояться налоговиков и других контрольно-надзорных органов. Но при этом, они, конечно, должны исполнять законы, они должны производить нормальные продукты питания в соответствии с требованиями технических, санитарных регламентов. Они должны платить небольшие, но налоги. Наверное, это главное, что нужно для того, чтобы бизнес здесь из тени вышел на свет", – считает Борис Титов.

Борис Титов: Дальнему Востоку нужны удобные, простые для бизнеса условия Your browser does not support HTML5 audio

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