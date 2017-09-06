Сенатор: от проекта перехода от Хоккайдо до Сахалина выиграют обе стороны

Россия предлагает Японии рассмотреть возможность строительства автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина, заявил в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) первый вице-премьер страны Игорь Шувалов.
По словам Шувалова, при реализации проекта можно использовать новые технологии и избежать больших затрат.
Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что проект выгоден обеим сторонам.
"Конечно, мосты лучше строить, чем сжигать. Это большой замысел, который позволит осуществлять серьезные проекты экономического сотрудничества между Россией и Японией, выгодные обеим сторонам. Япония действительно может стать континентальной державой, получить сухопутную связь с материковой частью Евразии. А Россия, помимо логистических возможностей, может получить серьезный рост инвестиций японского бизнеса в развитие Дальнего Востока и, прежде всего, острова Сахалин", – сказал Анатолий Широков.
При этом, по его мнению, строительство тоннеля было бы предпочтительнее строительства моста.
"Мне представляется, что в условиях моря, зачастую тяжелого климата, тоннель выглядит предпочтительнее. Мы помним, что проект тоннеля на остров Сахалин с материковой части нашей страны не был реализован, хотя замысел был, и строительство началось. Экономическая значимость его не исчезла, и на сегодняшний день эта значимость еще раз подчеркнута. В выигрыше будут обе стороны", – отметил сенатор.
Он не исключил, что совместный проект с Россией может вызвать протесты главного союзника Японии – США. Однако экономическая выгода и здравый смысл должны перевесить, считает Анатолий Широков.
"Политические резоны, конечно, имеют место быть. Но все-таки реальные процессы начинает экономика. Это строительство решает колоссальные экономические проблемы. И здесь здравый смысл подсказывает, что лучше дружить с Россией, реализовывать совместные проекты на Дальнем Востоке. И при этом ведь никто не заставляет Японию отменить свое партнерство с США", – заключил сенатор.
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