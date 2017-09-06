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Сенатор: от проекта перехода от Хоккайдо до Сахалина выиграют обе стороны

15:0406.09.2017
(обновлено: 15:05 06.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкПаромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край)Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край)
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Россия предложила Японии построить автомобильно-железнодорожный переход от Хоккайдо до Сахалина. Сенатор Анатолий Широков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что проект поможет обеим странам решить конкретные проблемы.

Россия предлагает Японии рассмотреть возможность строительства автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина, заявил в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) первый вице-премьер страны Игорь Шувалов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своей резиденции. 3 августа 2017
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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"Мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы по доведению до тихоокеанского побережья железной дороги и построения такого сложного перехода от материка до Сахалина. В таком случае это даст еще дополнительную возможность использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, и Япония при этом станет континентальной державой", – сказал он.

По словам Шувалова, при реализации проекта можно использовать новые технологии и избежать больших затрат.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что проект выгоден обеим сторонам.

"Конечно, мосты лучше строить, чем сжигать. Это большой замысел, который позволит осуществлять серьезные проекты экономического сотрудничества между Россией и Японией, выгодные обеим сторонам. Япония действительно может стать континентальной державой, получить сухопутную связь с материковой частью Евразии. А Россия, помимо логистических возможностей, может получить серьезный рост инвестиций японского бизнеса в развитие Дальнего Востока и, прежде всего, острова Сахалин", – сказал Анатолий Широков.

При этом, по его мнению, строительство тоннеля было бы предпочтительнее строительства моста.

"Мне представляется, что в условиях моря, зачастую тяжелого климата, тоннель выглядит предпочтительнее. Мы помним, что проект тоннеля на остров Сахалин с материковой части нашей страны не был реализован, хотя замысел был, и строительство началось. Экономическая значимость его не исчезла, и на сегодняшний день эта значимость еще раз подчеркнута. В выигрыше будут обе стороны", – отметил сенатор.

Он не исключил, что совместный проект с Россией может вызвать протесты главного союзника Японии – США. Однако экономическая выгода и здравый смысл должны перевесить, считает Анатолий Широков.

"Политические резоны, конечно, имеют место быть. Но все-таки реальные процессы начинает экономика. Это строительство решает колоссальные экономические проблемы. И здесь здравый смысл подсказывает, что лучше дружить с Россией, реализовывать совместные проекты на Дальнем Востоке. И при этом ведь никто не заставляет Японию отменить свое партнерство с США", – заключил сенатор. 

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