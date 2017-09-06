Мнение: в США немало людей понимают, куда может завести безумие Вашингтона

Губернатор Калифорнии Джерри Браун хочет расширить рамки сотрудничества США с Россией. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что это возможно делать на уровне отдельных штатов и территорий.

Губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун заявил, что хочет расширить возможности сотрудничества региона и в целом США с Россией и другими странами Тихоокеанского региона.

"Я хочу расширить возможности для сотрудничества между Россией, Калифорнией, Америкой и другими государствами Тихоокеанского региона", – сказал Браун журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума – премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что расширять сотрудничество с США в нынешних условиях возможно на уровне отдельных штатов и территорий.

"Прежде всего, это торгово-экономическое взаимодействие, которое может развиваться помимо политики американского федерального центра, поскольку у ряда штатов и экономических субъектов в торгово-экономической сфере достаточно много прав. И если в Вашингтоне, как говорится, ум зашел за разум, то почему бы не попытаться поговорить на уровне субъектов американской федерации? В Соединенных Штатах достаточно умных людей, которые понимают, куда может завести это вашингтонское и нью-йоркское безумие. И я считаю, что пришло время для налаживания диалога с вменяемыми силами на уровне отдельных штатов и территорий США", – сказал Дмитрий Евстафьев.

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