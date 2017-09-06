Мнение: США ошибаются, считая свою позицию в конфликте с РФ железобетонной

Губернатор Калифорнии Джерри Браун выразил сожаление из-за закрытия консульства РФ. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik отметил, что взятую Вашингтоном позицию на конфронтацию с РФ разделяют в США далеко не все, и это уже очевидно.

Жителям Калифорнии будет сложнее получать российские визы из-за закрытия консульства РФ в Сан-Франциско. Такое заявление сделал губернатор региона Джеральд Эдмунд Браун в рамках Восточного экономического форума.

"Да, это будет сложнее, но нам нужно найти какой-то выход из этого", – сказал Браун. При этом он подчеркнул, что "не собирается сдаваться в вопросе посещения русскими Калифорнии или посещения американцами России".

Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также здание торгового представительства в Вашингтоне и арендованные помещения торгпредства в Нью-Йорке.

Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik отметил, что взятую Вашингтоном позицию на конфронтацию с Россией разделяют в США далеко не все, и это становится все более очевидно.

"Давайте говорить прямо – проблемы на политическом уровне всегда будут влиять и на экономическое взаимодействие, и на культурное взаимодействие и, тем более, на научно-интеллектуальное взаимодействие. Но если определенные группы в американской элите в Вашингтоне и в Нью-Йорке взяли курс на прямую конфронтацию с Россией, то это вовсе не означает, что там нет другой точки зрения. Вменяемых людей в США гораздо больше, чем кажется на первый взгляд", – сказал Дмитрий Евстафьев.

Президент Владимир Путин заявил, что даст поручение МИД обратиться в американский суд из-за изъятия российской дипсобственности, продолжил политолог. Эта позиция, по его мнению, является выигрышной.

"Американцы большую часть своих ходов сделали. Они считают, что их позиция по ликвидации российских диппредставительств абсолютно "железобетонная" и законная. Остается только доказать, что они не правы. Мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы нагнетать ситуацию. В этом никто не заинтересован. Но у нас, в отличие от США, не утрачен здравый смысл. Считаю, что тот вариант поведения, который предложил Владимир Путин, абсолютно правильный, он – в русле той политики, которую мы проводим – политики подчеркнутой вменяемости", – отметил политолог.

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