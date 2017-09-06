Эксперт: ситуация под Дейр-эз-Зором близка к стратегическому прорыву

Сирийские войска нашли доказательства того, что позиции ИГ* в районе Дейр-эз-Зора удерживали боевики из России и стран СНГ. В эфире радио Sputnik эксперт Араик Степанян отметил, что наступление на Дейр-эз-Зор выстроено очень грамотно.

Сирийские войска нашли доказательства того, что позиции ИГ* в районе города Дейр-эз-Зора удерживали боевики – выходцы из России и стран СНГ. Во время штурма укрепленного района террористов были уничтожены более двухсот человек.

Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него были окружены террористами ИГ* более трех лет. Во вторник стало известно, что сирийские военные смогли прорвать окружение боевиков на юго-западном направлении.

Как рассказали в российском Минобороны, сирийские войска захватили крупный укрепрайон террористов. Операция проходила при поддержке ВКС и ВМФ России, которые накануне нанесли удары по позициям ИГ*.

"После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами – выходцами из России и стран СНГ", – говорится в сообщении российского военного ведомства.

В ходе операции сирийские военные уничтожили 12 единиц бронетехники, шесть огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, склады с боеприпасами. Также были убиты более двухсот боевиков.

Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил сирийского лидера Башара Асада с успехом операции по деблокированию Дейр-эз-Зора. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik отметил, что наступление правительственных войск Сирии на Дейр-эз-Зор выстроено очень грамотно.

"К настоящему моменту Сирийская арабская армия уже имеет колоссальный опыт ведения боевых действий против террористов, и при поддержке российских ВКС они смогли очень грамотно выстроить наступление в направлении Дейр-эз-Зора", – сказал Араик Степанян.

По его словам, ликвидация группировки ИГ* под Дейр-эз-Зором станет "стратегическим прорывом".

"Правительственные войска уже достигли больших успехов и постепенно выходят на восточные рубежи Сирии. Взяв последний крупный оплот террористов в районе Дейр-эз-Зора, правительственная армия получает возможность взять под контроль границу с Ираком. И я думаю, что после этого стратегического прорыва – освобождения Дейр-эз-Зора – Сирийская арабская армия сосредоточится на этой задаче, одновременно ликвидируя очаги сопротивления в глубине своей территории. После этого, логично будет предположить, основным направлением боевых операций станет район Идлиба, где действуют боевые формирования Джебхат ан-Нусры*", – полагает Араик Степанян.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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