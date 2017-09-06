Юрист-международник: действия США в отношении дипсобственности РФ незаконны

Госдепартамент считает, что "обход" российской дипсобственности осуществлялся уже после ее закрытия и является законным, заявил РИА Новости представитель госдепартамента. Он также отрицал участие ФБР в обысках зданий.
По сообщению российского МИД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал захват властями США дипсобственности РФ грубейшим нарушением международно-правовых норм и добавил, что Москва готова в связи с этим обратиться в суд.
Адвокат, юрист-международник Дмитрий Романенко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что судебное разбирательство по данному вопросу инициировать обязательно нужно.
"Абсолютно убежден, что американский суд всеми силами постарается этот вопрос представить в виде политического и таким образом отдать его на откуп соответствующим ведомствам двух стран, указав на то, что не обладает необходимой компетенцией. С другой стороны, я считаю, что подобный процесс инициировать обязательно надо – хотя бы для того, чтобы еще раз указать на то, какую практику Соединенные Штаты пытаются внедрить в сфере международных отношений. Это очень важно", – уверен Дмитрий Романенко.
Он не согласен с утверждениями американской стороны, что ее действия соответствуют международному законодательству.
"Не соответствуют, конечно же, не соответствуют. Венская конвенция о дипломатических сношениях четко отрегулировала этот вопрос, и любое проникновение и так далее – это невозможно. В данном случае США пытаются представить ситуацию так, как они хотят", – считает Дмитрий Романенко.
Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгового представительства в Вашингтоне и арендованные помещения торгпредства в Нью-Йорке, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.
В свою очередь Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. До этого американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
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