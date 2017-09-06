Эксперт о госдолге Украины: это замкнутый круг

Госдолг Украины превысил отметку в 76 млрд долларов – это примерно 80% ВВП. Эксперт Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik отметил, что пока что путей сокращения украинского госдолга не видно.

Общая сумма государственного долга Украины по состоянию на 31 июля 2017 года увеличилась на 1,39%, достигнув отметки в 76,06 млрд долларов. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 1,971 трлн гривен (76,06 млрд долларов) против 1,957 трлн гривен (75,01 млрд долларов) месяцем ранее.

Внешний долг страны увеличился до 37,44 млрд долларов, прямой внутренний – до 26,60 млрд долларов.

В настоящее время на каждого украинца приходится около 1760 долларов госдолга, а по отношению к ВВП уровень долга достиг порядка 80%.

Ранее премьер страны Владимир Гройсман сообщил, что Украина ежегодно тратит на обслуживание внешнего долга 4% ВВП страны – 3,8 млрд долларов.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik отметил, что Украина фактически попала в замкнутый круг: единственным источником устойчивых валютных поступлений являются кредиты МВФ – и эти же деньги идут на обслуживание внешнего долга.

"Для обслуживания долга им нужно иметь соответствующие валютные поступления. Но непонятно, где взять эти ресурсы. Они могут возникнуть, если экономика начнет серьезно расти. В первой половине 2017 года впервые за последние несколько лет была отмечена некоторая положительная динамика. Но заметного рывка не видно – как не видно и роста валютных поступлений. Поэтому откуда возьмутся ресурсы на обслуживание долга – непонятно. Судя по всему, правительству (Украины) придется использовать деньги новых траншей МВФ и в этом году они как бы закроют этот вопрос. А проблему устойчивого развития экономики, в чем остро нуждается Украина, еще только предстоит решать – и сделать в этом направлении предстоит очень много", – считает Владимир Фейгин.

По его словам, проблема нехватки финансовых ресурсов обостряется из-за того, что в последние годы Украина фактически ушла с рынка наиболее рентабельной высокотехнологичной продукции.

"Украина, как мы знаем, фактически прервала свои связи с Россией, которая была ее традиционным партнером в высокотехнологичных областях – машиностроении, ракетостроении, моторостроения, авиационной промышленности. Ведь вся эта промышленность на Украине есть. Но выйти с этой продукцией на другие рынки будет крайне непросто: партнерам в развитых странах очень понятна кооперация по простым видам – сырью, поставке комплектующих и так далее. И гораздо меньше у них готовности плодить себе конкурентов в высокотехнологичных областях", – отметил Владимир Фейгин.

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