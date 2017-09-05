Военный эксперт: главная ударная сила в Дейр-эз-Зоре – армия Сирии

Удар российской авиации помог сирийской армии разблокировать Дейр-эз-Зор. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Мураховский высказал мнение, что правительственным войскам по силам освободить город от террористов.

Российская авиация помогла сирийской армии прорвать оборону террористов "Исламского государства"* и деблокировать город Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны.

Авиация и крылатые ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" нанесли массированный удар по опорным пунктам, скоплениям боевиков и военной техники на подступах к городу. Был уничтожен ряд крупных укрепленных районов с разветвленной сетью подземных ходов, огневыми позициями артиллерии, укрытиями и складами боеприпасов.

"Используя результаты удара российской авиации и крылатых ракет, отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела стремительным наступлением прорвали оборону террористов ИГИЛ* и деблокировали город Дейр-эз-Зор", — отметили в ведомстве.

Передовые отряды сирийской армии и союзные силы прорвали окружение ИГ* на юго-западном направлении, соединившись с защитниками Дейр-эз-Зора в районе действия 137-й механизированной бригады.

Террористы пытались остановить прорыв, массово используя смертников на бронеавтомобилях. Штурмовые отряды сирийских войск уничтожили более 50 "джихад-мобилей".

Правительственные войска расширяют участок прорыва и ведут уличные бои по освобождению кварталов, занятых боевиками.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что задача по освобождению Дейр-эз-Зора по силам сирийской армии.

"По сути, это один из последних крупных населенных пунктов, который остался в руках формирований ИГИЛ* на территории Сирии. В их руках, правда, — еще мелкие населенные пункты по долине реки Евфрат, в сторону границы с Ираком, но они такого оперативно-стратегического значения не имеют. Остатки военных формирований ИГИЛ* находятся именно в районе Дейр-эз-Зора, а также были окружены в районе города Акербат. Нет никаких сомнений, что главной ударной силой на этом направлении являются подразделения сирийских правительственных войск. Они доказали, что находятся на достаточно высоком уровне и в тактическом мастерстве: они умеют вести операции на окружение противника, рассечение его группировки. Достаточно стойкими они показали себя при отражении контратак террористов с массированным использованием "джихад-мобилей", то есть начиненных взрывчаткой. Так что, думаю, препятствий не будет для освобождения Дейр-эз-Зора именно силами правительственной армии Сирии и их союзниками", — сказал Виктор Мураховский.

Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него были полностью окружены террористами более трех лет. Несмотря на регулярные атаки с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только по воздуху.



*Террористическая организация, запрещенная в России.

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