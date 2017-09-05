Политик: Европа ищет способ отказаться от антироссийских санкций

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль не исключил возможность снятия санкций с России на фоне инициативы по отправке миротворческой миссии в Донбасс.
Ранее Габриэль поприветствовал инициативу президента РФ Владимира Путина по отправке миротворческой миссии в Донбасс и призвал использовать шанс, заявив, что это может способствовать установлению режима прекращения огня.
Во вторник Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что инициатива по отправке миротворческой миссии в Донбасс заставляет Украину и страны ЕС делать необходимые выводы.
"Тема миротворцев, безусловно, имеет важное значение в разведении воюющих сторон. И в данном случае, если это состоится, это будет признанием того, что на территории Украины – внутригражданский конфликт, а не конфликт Украины с Россией, как это пытаются представить в Киеве. Этот политический вывод очень важен. Что же касается санкций, то для Европы нужен способ, чтобы от них отказаться. Потому что санкции нанесли экономике Европы большой вред, а России большого вреда не принесли. Но для того, чтобы сохранить лицо, Европе нужна какая-то уловка, которая помогла бы отступиться от этих санкций", – сказал Вадим Колесниченко.
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