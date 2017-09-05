Политик: Европа ищет способ отказаться от антироссийских санкций

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Краснодаре

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Краснодаре

Ввод миротворцев в Донбасс может стать шагом к отмене антироссийских санкций, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политик Вадим Колесниченко.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль не исключил возможность снятия санкций с России на фоне инициативы по отправке миротворческой миссии в Донбасс.

Ранее Габриэль поприветствовал инициативу президента РФ Владимира Путина по отправке миротворческой миссии в Донбасс и призвал использовать шанс, заявив, что это может способствовать установлению режима прекращения огня.

"Если бы это удалось, для нас это стало бы также первым большим шагом к отмене санкций в отношении России", – заявил Габриэль в эфире телеканала n-tv.

Во вторник Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что инициатива по отправке миротворческой миссии в Донбасс заставляет Украину и страны ЕС делать необходимые выводы.

"Тема миротворцев, безусловно, имеет важное значение в разведении воюющих сторон. И в данном случае, если это состоится, это будет признанием того, что на территории Украины – внутригражданский конфликт, а не конфликт Украины с Россией, как это пытаются представить в Киеве. Этот политический вывод очень важен. Что же касается санкций, то для Европы нужен способ, чтобы от них отказаться. Потому что санкции нанесли экономике Европы большой вред, а России большого вреда не принесли. Но для того, чтобы сохранить лицо, Европе нужна какая-то уловка, которая помогла бы отступиться от этих санкций", – сказал Вадим Колесниченко.

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