Мнение о словах Грибаускайте про требования Путина: Литва продает русофобию

В Кремле опровергли слова президента Литвы о якобы выдвинутом Владимиром Путиным "списке требований" для поддержания отношений с РФ. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik отметил, что Даля Грибаускайте озвучила самую главную претензию к ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что якобы Владимир Путин в 2010 году выставил ей некий список требований, которые должна выполнить Литва.

"Нет. Это неправда", – сказал Песков РИА Новости.

Ранее прибалтийское информационное агентство Delfi разместило интервью с президентом Литвы. Грибаускайте заявила, что при первой встрече с Путиным еще в 2010 году получила от него "список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними и так далее".

На тот момент Владимир Путин занимал пост председателя правительства.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik обратил внимание на тот факт, что перечисляя "список требований", президент Литвы озвучила одну из самых главных претензий к ЕС.

"В Литве одна из главных проблем – это Игналинская АЭС, которую закрыли по требованию ЕС, на это был выделен миллиард евро. Закрытие этой советской атомной станции было условием для вступления Литвы в Евросоюз. Собственно, из того якобы "списка Путина", который Грибаускайте пыталась набросать, кроме атомной станции она ничего не упомянула. Поэтому о каком-то списке рассуждать очень сложно. Думаю, что и атомная станция появилась потому, что это наиболее тяжелый вопрос для Литвы: закрыв эту советскую станцию, они надеялись, что Европейский союз даст им кучу денег, чтобы построить новую АЭС с западными энергоблоками. Об этом Грибаускайте очень много рассуждала перед своими избирателями. Но ЕС дал миллиард евро на закрытие, и больше денег нет. А в Литве, конечно, есть проблемы с электроэнергией. Поэтому, мне кажется, это наибольшая болезненная точка для Грибаускайте, поскольку надежды на бесплатную АЭС от Европы с каждым годом все больше развеиваются", – сказал Михаил Смолин.

По его мнению, свои заявления Грибаускайте адресовала своим партнерам по ЕС и НАТО.

"Единственное, что Литва может продавать – это русофобию, и пока западные страны ее покупают в информационном поле, то ее и нагнетают. Они (прибалтийские страны) играют роль "бедных родственников" на задворках Европейского союза и блока НАТО, которых надо всем защищать от мифической "страшной России"", – считает политолог.

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