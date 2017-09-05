Мнение: Киев получил сигнал не мешать замораживанию конфликта в Донбассе

Украина готова прорабатывать вопросы введения миротворцев в Донбасс, сообщили в украинском МИД. Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что реакция Киева на российские инициативы – это следствие давления Запада.

Украина готова прорабатывать вопросы введения миротворцев в Донбасс, представительству Украины в Нью-Йорке поручено провести консультации с делегациями в Совете Безопасности ООН, сообщили в МИД Украины, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина.

Президент РФ 5 сентября заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

"Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе готова прорабатывать этот вопрос. В этой связи постпредству Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в СБ ООН", – говорится в комментарии на сайте украинского МИД.

Там считают, что соблюдение "российской стороной" "школьного перемирия" в Донбассе должно создать благоприятную почву для начала диалога с целью размещения миротворческой миссии ООН.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Пылаев высказал мнение, что реакция Киева на российские инициативы – это следствие давления Запада.

"Напомню, что эта тематика обсуждалась еще весной 2015 года в "нормандском формате", но Украина тогда была категорически против такого решения. Сейчас со стороны Украины звучит "да", но и, конечно, идут глупые кивания на Россию. Но, видимо, киевские власти получили в этот раз некий сигнал, что тренд на замораживание конфликта, на прекращение кровавой его фазы – это все-таки серьезно. И им, видимо, поставлена задача не препятствовать такому развитию событий. Кроме того, миссия ОБСЕ – это тоже не вполне самостоятельная структура, она тоже политически зависима от Запада. И то, что сейчас сделан шаг вперед, может быть следствием того, что Украина в своем осатанелом состоянии Западу несколько поднадоела. В качестве антироссийского проекта она задумывалась во время Майдана и активизации боевых действий, а сейчас она уже мало интересна Западу, как американскому, так и европейскому. Поэтому находятся механизмы давления на украинскую власть, чтобы она пошла на эти шаги, и чтобы Минские договоренности сдвинулись с мертвой точки", – сказал Александр Пылаев.

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