Военный эксперт: "Калибры" разнесли в пух и прах укрепления ИГ* в Сирии

"Адмирал Эссен" атаковал "Калибрами" объекты ИГ* в Сирии, сообщает Минобороны. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин напомнил, что эти крылатые ракеты доказали свою эффективность еще с первого удара по террористам в 2015 году.

Фрегат "Адмирал Эссен" атаковал крылатыми ракетами "Калибр" объекты группировки "Исламское государство"* в районе Дейр-эз-Зора, сообщает Минобороны.

Пуски прошли утром 5 сентября из акватории Средиземного моря. Атаке подверглись окрестности города Эш-Шол, который удерживают боевики из России и стран СНГ.

"Пуски крылатых ракет "Калибр" произведены по разведанным по нескольким каналам и установленным целям террористов ИГ*", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что сирийская армия продолжает операцию по уничтожению укрепленного района и крупной группировки террористов в районе Дейр-эз-Зора. Разгром боевиков и деблокирование города станет стратегическим поражением ИГ* в Сирии.

Ракеты "Калибр" способны поражать объекты на расстоянии 2600 километров и могут преодолевать любую противовоздушную и противоракетную оборону: при полете они постоянно меняют высоту и направление, это делает их обнаружение очень сложной задачей.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что крылатые ракеты "Калибр" зарекомендовали себя с первого удара по террористам в Сирии в октябре 2015 года. Тогда ракеты запускали из Каспийского моря.

"Все ракеты тогда долетели и попали в цель, нанеся непоправимый ущерб ИГ*. Мало того, они пролетели над территорией Ирана, Ирака, и ни одна из ракет не сбилась с курса. Точно так же действовали наши ракеты, запущенные с надводных кораблей, с подводных лодок в акватории Средиземного моря. Еще один пример того, как действуют наши крылатые ракеты, – это удар по укрепленным пунктам в районе сирийского города Дейр-эз-Зор, где они разнесли в пух и прах укрепления террористов ИГ*, в котором, как сообщается, были выходцы из России и СНГ", – сказал Виктор Литовкин.

По его мнению, крылатые ракеты "Калибр" значительно превосходят американские ракеты "Томагавк".

"Думаю, что ракеты "Калибр", в отличие от "Томагавков", которые запускали американцы при атаке на аэродром "Шайрат" в Сирии, намного их эффективнее. Напомню, что из 59 "Томагавков", запущенных по авиабазе, долетели меньше половины. Куда делись остальные, никто не знает. А наши ракеты поразили все цели. Поэтому их эффективность доказана на практике. Весь мир знает, что у России есть ракеты большой дальности – высокоточное оружие", – отметил военный эксперт.

*Террористическая организация запрещена в России

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