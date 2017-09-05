Мнение: МВФ уже больше не нужно "направлять" Украину

Глава Минфина Украины Александр Данилюк надеется, что помощь МВФ стране вскоре не понадобится. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что отказаться от поддержки финансовых доноров Киев в любом случае не сможет.

Министр финансов Украины Александр Данилюк рассчитывает на успешное завершение Киевом программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и надеется, что помощь фонда стране больше не понадобится.

"Украина не раз начинала программы МВФ. С 1994 по 2013 их было пять. И ни одна не была доведена до конца. Каждый раз получали несколько траншей в начале, и на этом все заканчивалось, поскольку власти не хотели или не были способны выполнить взятые на себя обязательства", – написал Данилюк на своей странице в Facebook.

По его словам, продолжение сотрудничества с фондом до завершения действующей кредитной программы необходимо.

"Я очень хочу, чтобы наша шестая программа с МВФ была полностью реализована и стала последней. Украина с ее потенциалом может и должна стать экономически и финансово самодостаточной", – отметил министр.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что кредиты МВФ не привели к развитию экономики Украины.

"МВФ – не та организация, которая заботится о развитии экономики стран, которым она якобы помогает. На Украине было принято называть кредиты от МВФ "помощью". Хотя, конечно, помощью это было считать трудно: Украина после Майдана – это полностью подконтрольное государство, не имеющее экономического суверенитета, которое управлялось буквально в ручном режиме представителями МВФ. Они позволяли себе даже вмешиваться в ход законодательного процесса и диктовать Верховной раде, какие законы принимать, а какие не принимать. А то, что выдавали кредиты – это не та финансовая помощь, которую можно было использовать для развития экономики. Это скорее системное закабаление государства, и сейчас Украина берет новые кредиты от МВФ, чтобы расплачиваться по старым. Считаю, что никакого проку и никакого оздоровления экономики не происходит", – сказал Александр Дудчак.

По его мнению, отказаться от поддержки финансовых доноров Украина в обозримом будущем не сможет.

"Вряд ли они откажутся. Они будут выпрашивать подачки и дальше – других источников кредитования и закрытия старых долгов на Украине не видно. А для того, чтобы они появились, нужна стабильная экономика, рост уровня промышленного производства. Сейчас мы этого не наблюдаем и в обозримой перспективе ожидать этого не приходится. Отказ от сотрудничества с Российской Федерацией и сокращение сотрудничества с другими странами ЕАЭС, как показала практика трех лет после Майдана, ничего кроме убытков не приносит. Тем не менее, Украина жестко поставлена на определенные рельсы. И они могут говорить, что откажутся от помощи МВФ: это скорее МВФ не особо уже заинтересован в том, чтобы и дальше направлять Украину в то или иное русло – все уже сделано. Даже если на Украине произойдет смена власти, свернуть с этого пути будет крайне сложно", – считает Александр Дудчак.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. До 2017 года в рамках программы были выделены три транша. В 2017 году Украина пока получила лишь один транш в один миллиард долларов в апреле. Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 млрд долларов, однако сроки его получения пока не известны.

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