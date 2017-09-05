Аналитик о закрытии Ukrainians: соцсети – опасность для Порошенко

На Украине закрыли соцсеть Ukrainians, которую называли местным аналогом российской соцсети "ВКонтакте". Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что Киев продолжает блокировать альтернативные источники информации.

Украинская социальная сеть Ukrainians прекращает работу, сообщила одна из ее основателей Александра Струмчинская в Facebook.

"Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль. И я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта", – написала Струмчинская.

Ранее команда программистов из канадской компании StartupSoft, занимающейся разработкой программного обеспечения, предложила создать украинскую социальную сеть Ukrainians, регистрация в новой соцсети была открыта в начале июня.

По словам Струмчинской, ее голоса не хватило, чтобы самостоятельно продолжать реализацию проекта, а руководство компании StartupSoft, которая также является сооснователем соцсети и ее разработчиком, отказалось не только от самостоятельного развития проекта, но и от возможности передать его любой другой стороне.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц России, в отношении которых введены санкции. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса", Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок высказал мнение, что на Украине продолжают блокировать альтернативные источники информации.

"Сейчас украинское общество, молодая его часть, крайне оппозиционно настроена в отношении президента Порошенко. Она не верит его заявлениям, не верит, что он сможет обеспечить будущее для молодежи – с работой, с перспективами и так далее. Поэтому новые украинские социальные сети с самого начала были большой опасностью для Порошенко, который хочет переизбраться на следующий срок. Поэтому в процессе зачистки информационного пространства, которую уже года полтора активно осуществляет администрация Порошенко, думаю, было оказано давление на собственников, на разработчиков Ukrainians, и в итоге социальная сеть закрылась. Если посмотреть на традиционные СМИ – украинское телевидение или основные новостные сайты, в которых еще два года назад был разброс мнений в отношении президента, и многие были оппозиционно настроены, то сейчас практически все зачищено – все оставшиеся поддерживают Порошенко", – сказал Станислав Бышок.

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