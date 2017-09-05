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Мнение: события вокруг КНДР могут пойти по сценарию Первой мировой

13:1405.09.2017
(обновлено: 13:15 05.09.2017)
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© Фото : DoD / Staff Sgt. Monik M.A. PhanВоеннослужащие армии США испытывают противоракетный комплекс Пэтриот в Осане, Южная Корея. 3 августа 2017Военнослужащие армии США испытывают противоракетный комплекс Пэтриот в Осане, Южная Корея. 3 августа 2017
© Фото : DoD / Staff Sgt. Monik M.A. Phan
Президент США Дональд Трамп дал согласие на поставки оружия в Южную Корею на миллиарды долларов. Эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что КНДР для США является лишь поводом для усиления военного присутствия в регионе.

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров со своим южнокорейским коллегой одобрил поставки оружия в Южную Корею на многие миллиарды долларов, сообщает Белый дом. Кроме того, стороны договорились снять ограничения на вес боеголовок в Южной Корее.

"Они (Трамп и Мун Чжэ Ин –  ред.) пообещали укрепить совместные военные возможности. Президент Трамп принципиально одобрил инициативу Южной Кореи по снятию ограничений на боевую нагрузку их ракет. Президент Трамп также в принципе высказал одобрение приобретению Южной Кореей оружия и снаряжения США на многие миллиарды долларов", – сообщили в администрации президента США.

В воскресенье, 3 сентября, северокорейские власти заявили об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для установления на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).  

Южная Корея осудила решение Пхеньяна о проведении ядерного испытания.

Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Кроме того, южнокорейские СМИ со ссылкой на разведку утверждают, что КНДР транспортирует МБР к западному побережью для проведения ракетного пуска, который, предположительно, состоится 9 сентября и будет приурочен к годовщине образования Северной Кореи.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил обязательства США защищать своих союзников и не исключил вероятность нанесения ядерного удара по КНДР.

"Президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей", – сообщили в Белом доме.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ядерные испытания и ракетная программа КНДР для США являются лишь поводами.

"Недавно аналогичный кризис в отношениях Саудовской Аравии и Катара США уже использовали для поставок своих вооружений – причем в том случае речь шла о поставках сразу обеим сторонам. Кризис вокруг Корейского полуострова – это опять же повод обеспечить заказами американских оборонных подрядчиков. В этом плане Трамп выполняет свои обещания, данные Пентагону и оборонному лобби. С другой стороны, курс на эскалацию в отношениях с Китаем приводит к увеличению американского военного присутствия в регионе. То есть, Северная Корея – это просто повод для усиления борьбы США с растущим влиянием Китая", – считает Борис Рожин. 

По его словам, нынешний кризис обусловлен нежеланием Сеула и Вашингтона возвращаться к конструктивному диалогу с КНДР.

"Потепление в отношениях между двумя Кореями, которое имело место в нулевые годы, к настоящему моменту уже уничтожено. В том числе – усилиями тех кругов в Южной Корее, которые заинтересованы в усилении американского военного присутствия, в учениях, которые постоянно провоцируют КНДР на жесткие заявления и действия. Ведь если мы обратимся к истории конфликта, то увидим, что текущий кризис начинался именно из-за учений, которые проводят Южная Корея и США. Шаг за шагом все это раскручивалось, и стороны совершали все больше действий, затрудняющих простое разрешение конфликта. Главная же причина – в том, что и в США, и в Южной Корее есть круги, которые не заинтересованы в том, чтобы кризис разрешился договором и компромиссом", – полагает Борис Рожин. 

Он высказал опасение, что в случае, если кризис не будет достаточно быстро урегулирован, события могут перейти в неуправляемую фазу.

"США не могут гарантировать, что в случае нападения на КНДР с целью сместить режим Ким Чен Ына потери Южной Кореи будут приемлемыми, поэтому скорее все-таки они ограничатся риторикой. Но сам по себе курс на эскалацию может перевести события в неуправляемую фазу, когда стороны потеряют над ними контроль – как когда-то Первая мировая война началась из-за определенной последовательности событий, над которыми правительства потеряли контроль", – считает Борис Рожин.

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