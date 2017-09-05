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Политолог: для властей Украины наступает "осень принятия решений"

12:5705.09.2017
(обновлено: 12:58 05.09.2017)
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© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкЗал Верховной Рады УкраиныЗал Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Верховная рада Украины собралась на первое после каникул пленарное заседание. Политолог Константин Шуров в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, чего ждать украинцам от нового политического сезона.

Председатель парламента Андрей Парубий открыл седьмую сессию Верховной рады Украины восьмого созыва. Как пишут украинские СМИ, в первый день работы парламентарии занимаются реформой образования, а в четверг, 7 сентября, намерены принять изменения в кодексы в связи с судебной реформой. Осенью планируется также рассмотреть пенсионную и медицинскую реформы. Помимо этого, в Раде ждут проект закона о реинтеграции Донбасса.

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© Фото : официальный сайт президента Украины
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Накануне Парубий на совещательном заседании парламента рассказал об общей логике, по которой будут работать этой осенью депутаты. По его словам, новый политический сезон должен пройти под знаком пяти реформ. 

"Это образование и медицина, пенсионная и судебная системы, а также реформа парламента. Более того, каждая из них требует фундаментального подхода, и я считаю, что мы должны рассматривать каждую поданную правку", – сказал спикер.

Он озвучил число депутатских редакций к основным законопроектам – их почти 10 тысяч.

Политолог, аналитик Константин Шуров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что украинским депутатам придется заниматься не только текущей работой.

"По значимости для социума первой на рассмотрении должна была бы быть пенсионная реформа. Но руководство Верховной рады передвинула ее на предпоследнюю позицию, видимо посчитав, что запланированное кабинетом министров повышение пенсий с 1 октября снимет ряд вопросов и позволит провести обсуждение пенсионной реформы без излишних эмоций. Но это, как говорится, депутатская рутина. А сессия, собрав депутатов, однозначно проявит целый ряд намечающихся политических альянсов. И, скорее всего, депутатам придется решать напополам и политические вопросы, и делать свою текущую работу. Не секрет, что и оппоненты, и сторонники президента (Петра) Порошенко недовольны ситуацией в экономике, ходом реформ, ситуацией в правоохранительной и судебной сферах", – сказал Константин Шуров. 

Самое серьезное заявление, показывающее высокий градус политической ситуации на Украине, сделала лидер оппозиционной партии "Батькивщина"  Юлия Тимошенко, потребовав от спикера Рады собрать совещание президента, премьера и глав фракций для подготовки стратегии развития Украины, продолжил политолог. По его мнению, к словам Тимошенко властям стоило бы прислушаться.

"Тимошенко сказала: "Ведь мы двигаемся на уничтожение украинской нации. А украинскую нацию нужно срочно спасать". Ведь она, по сути, говорит о том, что власть предержащим на Украине надо искать решение вопроса совместно. Такое заявление для Тимошенко совершенно не характерно, и это говорит о серьезности ситуации. Остальные политические фигуры занимают выжидательную позицию. Видимо, они должны побродить по кулуарам парламента для того, чтобы определиться, к кому примкнуть в случае чего. В самом незавидном положении находится исполнительная власть – ей придется отвечать за все. Но для всех ветвей власти эту осень можно назвать "осенью принятия решений", потому что решать свои проблемы Украине придется самой. И осознание этой данности, похоже, становится главным событием этого политического сезона", – считает Константин Шуров. 

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