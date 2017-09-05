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Американист: в ситуации с высылкой дипломатов Россия поступила благородно

11:3205.09.2017
(обновлено: 11:52 05.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право продолжить сокращение количества сотрудников дипмиссии США. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал американист Александр Домрин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек.

"Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве, но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", – сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

Здание российского торгового представительства в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Обход со взломом, или Деградация по-американски
По словам президента, в число работающих в США дипломатов были включены и сотрудники российского постпредства при ООН – 155 человек.

"Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте США, а являются дипломатами, работающими в международной организации", – пояснил глава государства. 

Путин также напомнил, что США взяли на себя обязательство обеспечить работу ООН, когда боролись за то, чтобы штаб-квартира международной организации располагалась в Нью-Йорке.

Американские власти ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Свое решение Вашингтон мотивировал сокращением дипмиссии США в России. В Москве действия США назвали недружественным шагом.

Американист, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Домрин  в эфире радио Sputnik напомнил, что изначальные причины нынешней ситуации были созданы еще предыдущей администрацией Соединенных Штатов.

"То, что мы сейчас видим – это продолжение той давней истории, которая началась еще в конце декабря прошлого года с высылки 35 российских дипломатов из США. Мы тогда прекрасно понимали, что (тогдашний президент США) Барак Обама пытается оставить "минное поле", на которое вынужден будет наступать его преемник – избранный, но еще не вступивший в должность президент (Дональд) Трамп. Россия очень благородно поступила тогда: мы прекрасно понимали, что высылка российских дипломатов под совершенно надуманными предлогами направлена не только против России, но и против Трампа", – сказал Александр Домрин.

По его мнению, Россия дала новой администрации США возможность исправить ситуацию – но Вашингтон эту возможность не использовал.

"В общем-то, мы дали Трампу возможность на протяжении более чем полугода после вступления в должность каким-то образом все-таки начать реализовывать свои предвыборные обещания о нормализации отношений с Россией. У Трампа ничего не получается, и это скорее его беда, чем вина. Но рано или поздно России надо было реагировать. Россия отреагировала. Затем американцы прореагировали – совершенно нецивилизованно, закрытием нашего генконсульства и закрытием наших торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. И это еще не конец… "Дипломатические войны" между Россией и США – это, к сожалению, надолго", – считает Александр Домрин.

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