Американист: в ситуации с высылкой дипломатов Россия поступила благородно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек.
"Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве, но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", – сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.
"Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте США, а являются дипломатами, работающими в международной организации", – пояснил глава государства.
Путин также напомнил, что США взяли на себя обязательство обеспечить работу ООН, когда боролись за то, чтобы штаб-квартира международной организации располагалась в Нью-Йорке.
Американские власти ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Свое решение Вашингтон мотивировал сокращением дипмиссии США в России. В Москве действия США назвали недружественным шагом.
Американист, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Домрин в эфире радио Sputnik напомнил, что изначальные причины нынешней ситуации были созданы еще предыдущей администрацией Соединенных Штатов.
"То, что мы сейчас видим – это продолжение той давней истории, которая началась еще в конце декабря прошлого года с высылки 35 российских дипломатов из США. Мы тогда прекрасно понимали, что (тогдашний президент США) Барак Обама пытается оставить "минное поле", на которое вынужден будет наступать его преемник – избранный, но еще не вступивший в должность президент (Дональд) Трамп. Россия очень благородно поступила тогда: мы прекрасно понимали, что высылка российских дипломатов под совершенно надуманными предлогами направлена не только против России, но и против Трампа", – сказал Александр Домрин.
По его мнению, Россия дала новой администрации США возможность исправить ситуацию – но Вашингтон эту возможность не использовал.
"В общем-то, мы дали Трампу возможность на протяжении более чем полугода после вступления в должность каким-то образом все-таки начать реализовывать свои предвыборные обещания о нормализации отношений с Россией. У Трампа ничего не получается, и это скорее его беда, чем вина. Но рано или поздно России надо было реагировать. Россия отреагировала. Затем американцы прореагировали – совершенно нецивилизованно, закрытием нашего генконсульства и закрытием наших торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. И это еще не конец… "Дипломатические войны" между Россией и США – это, к сожалению, надолго", – считает Александр Домрин.
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