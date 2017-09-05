Политолог: в своем интервью о Крыме Сергей Хрущев умолчал о самом главном

Сын Никиты Хрущева Сергей в интервью украинским СМИ рассказал, почему его отец в 1954 году передал Крым Украине. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал мнение, что рассказ Сергея Хрущева был неполным.

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, занимающий пост профессора университета Брауна в США, рассказал, почему его отец в 1954 году отдал Крым Украине.

Сын Хрущева считает, что его отец не стремился "ублажить украинскую бюрократию", а в самом решении не было "никакой политики".

"Отец отдал Украине Крым, потому что, если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине так же, как передавали многие регионы", – приводит его слова сайт телеканала "112 Украина".

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал мнение, что рассказ Сергея Хрущева был неполным.

"Он объективно осветил тот факт, что на том этапе передача Крыма УССР от РСФСР считалась вопросом преимущественно технического характера, связанным с инфраструктурой, логистикой, энергоснабжением и так далее. Но он (Сергей Хрущев) умолчал о самом главном – о том, что это было вопиющим нарушением Конституции СССР, поскольку решение принимали президиумы Верховных советов РСФСР и СССР, а они не имели никакого права перераспределять территории по республикам… В то же время хотелось бы напомнить, что уже на следующий день (после интервью украинскому телеканалу) Сергей Хрущев дал интервью "Комсомольской правде", в котором сказал, что поддерживает решение народа Крыма о воссоединении с Россией. Об этом же, кстати, он говорил и раньше, сразу после референдума 2014 года", – напомнил Евгений Бень.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года Крым был передан из состава РСФСР Украинской ССР. Такой шаг обосновывался "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и УССР".

После распада СССР Крым остался в составе Украины. Несколько раз на полуострове предпринимались попытки провести референдум о независимости, однако Киев квалифицировал инициативы республиканских властей как неконституционные.

Вслед за госпереворотом на Украине в Крыму в марте 2014 года прошел референдум, на котором 96,7% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев не признал результаты плебисцита и продолжает считать Крым "временно оккупированной территорией".

В Москве неоднократно указывали на то, что полуостров стал субъектом Российской Федерации в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма и Севастополя "закрыт окончательно".

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!