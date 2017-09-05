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Мнение о ситуации в Мьянме: там хотят "поднять американский флаг"

09:2605.09.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за его позицию по ситуации в Мьянме. В эфире радио Sputnik профессор Александр Гусев не исключил, что обострение обстановки в Мьянме спровоцировано извне.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за его позицию по вопросу столкновений в Мьянме.  

Владимир Путин в ходе переговоров с египетским президентом Абдель-Фаттахом  ас-Сиси выразил обеспокоенность в связи со столкновениями в Мьянме.  Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам встречи двух лидеров на полях саммита БРИКС в Китае.

"В ходе двусторонней встречи с президентом Египта была затронута ситуация, которая складывается в Мьянме. И президент Путин, и президент ас-Сиси выразили крайнюю озабоченность тем, что происходит в Мьянме, осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман", – рассказал Песков.

Кроме того, лидеры государств выразили надежду, что мьянманские власти возьмут ситуацию под контроль.

Глава Чеченской республики  выразил благодарность российскому лидеру за осуждение насилия в Мьянме. Также Кадыров призвал мировую общественность обратить внимание на столкновения в этой стране. Ранее в столице Чеченской республики прошел митинг в поддержку мусульман-рохинджа в Мьянме. 

В мьянманском штате Ракхайн вооруженные силы страны проводят спецоперацию против боевиков из проживающих там народностей (рохинджа).  Объявлено, что операция была вызвана нападением боевиков-рохинджа 25 августа на полицейские посты и армейские казармы.

Действия правительственных сил привели к тому, что мирное население массово покидает районы, где идут боевые столкновения. Представителей рохинджа в Мьянме считают нелегалами из Бангладеш и отказывают им в предоставлении мьянманского гражданства.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik не исключил, что обострение обстановки в Мьянме вызвано в том числе и воздействием внешних сил. 

"Ситуация, складывающаяся в Мьянме, конечно, порождена внутренней обстановкой в стране, прежде всего политической. Но нельзя исключать и внешнего воздействия со стороны тех сил, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в Мьянме. Не секрет, что есть силы, которые хотели бы, условно говоря, поднять над Мьянмой американский флаг. Дело в том, что Мьянма является достаточно серьезным, я бы сказал стратегическим партнером КНР. Китайцы вкладывают в экономику Мьянмы достаточно большие деньги. Китай построил прекрасную магистраль на юг, к портам. Китайцы строят два порта для транспортировки нефти… Американцы, конечно, очень не хотят усиления Китая в этом регионе и будут всячески способствовать разрастанию внутренних конфликтов не только в Мьянме, но и в других странах Юго-Восточной Азии", – считает Александр Гусев. 

Он напомнил, что конфликт вокруг мусульман-рохинджа в Мьянме длится уже много лет.   

"Они испытывают достаточно серьезные притеснения и на бытовом уровне, и на государственном. Проблема очень большая. Основная часть населения считает их мигрантами, которые незаконно проживают на территории страны, которые пришли из Бангладеш и туда должны уйти. Конфликт многолетний, тлеющий, и я полагаю, что за короткий срок он не сможет быть разрешен, потому что его метастазы зашли очень далеко", – сказал Александр Гусев.    

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