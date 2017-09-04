Ганжара: заявления Киева по "делу Вороненкова" не являются прозрачными

На Украине заявили, что убийство экс-депутата Дениса Вороненкова "фактически раскрыто". Крымский парламентарий Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что в этом деле остается много "черных пятен".

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что следствию известны "ключевые моменты" убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

"Оно фактически раскрыто, и как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", — сказал Енин в интервью украинскому изданию Insider.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что исполнителями убийства Вороненкова были в основном граждане Украины, а заказчик преступления якобы скрывается в России.

Бывший парламентарий был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, является соучастником преступления.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара высказал мнение, что в деле остается много "черных пятен".

"На мой взгляд, ждать от украинских правоохранительных органов объективной информации в этом вопросе не стоит. Озвученная версия о том, что заказчик преступления якобы скрывается в России, наиболее выгодна киевским властям. Эта версия не является прозрачной. В этом деле очень много "черных пятен", расследование проходило непрозрачно, версии постоянно менялись. С момента убийства Вороненкова Киев старался никоем образом не давать освещения хода расследования. Конечно, в деле должно разбираться следствие, но все усложняется тем, что на Украине объективного расследования не видно в последние годы. И вряд ли мы его увидим сейчас", — сказал Владислав Ганжара.

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