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Политолог: разговоры о "золоте Януковича" в Европе – большая глупость

18:5704.09.2017
(обновлено: 18:58 04.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор ЯнуковичБывший президент Украины Виктор Янукович
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В Киеве заявили об аресте в ЕС золота, якобы принадлежащего окружению экс-президента Украины Виктора Януковича. Политолог Александр Форманчук считает эту новость "фейковой". Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Около 500 килограммов золота, принадлежащего окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича, арестовано в Евросоюзе, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью интернет-изданию Insider.

"Буквально несколько недель назад в рамках сотрудничества с одной европейской страной нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет о более чем полутонне", – сказал Енин.

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© РИА Новости / Стрингер
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По его словам, в разных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестовано около 200 млн долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению. Как сказал Енин, правоохранители не исключают, что могут быть найдены новые деньги и имущество Януковича или его окружения, которые подлежат аресту.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев продолжает сводить счеты с Януковичем.

"Считаю, что это "фейковая" новость. Это как разговоры о "золоте КПСС" на этапе развала Союза. Зная жадность Виктора Федоровича к деньгам, могу сказать, что он не пошел бы на это. Если бы сказали, что он хотел это вывезти с собой, тогда еще в это можно было бы поверить. А разговоры о том, что полтонны золота Януковича оказалась в Европе – это большая глупость, которую раскручивает нынешний правящий националистический класс. Точно также они раскручивали идею "с миллиардом на счетах Януковича" – якобы они эти деньги национализировали. Но до сих пор никто не знает, что это за деньги. Думаю, что и эта "операция" была проведена с целью сведения счетов с Януковичем. Это то, на чем держится сегодняшний режим Порошенко. Им постоянно надо подпитывать идеологию противостояния, поэтому идет суд над Януковичем, ищут деньги Януковича, теперь вот нашли "золото партии". Все это будет продолжаться до тех пор, пока этот режим находится у власти на Украине", – считает Александр Форманчук. 

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