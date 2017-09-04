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Мнение: ЕП "обеспокоен" положением русских, но сдерживать Эстонию не будут

18:5004.09.2017
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© REUTERS / Yves HermanЧлены Европейского парламента голосуют за снятие парламентского иммунитета с лидера партии Национальный фронт Марин Ле Пен. 2 марта 2017Члены Европейского парламента голосуют за снятие парламентского иммунитета с лидера партии Национальный фронт Марин Ле Пен. 2 марта 2017
© REUTERS / Yves Herman
В Европарламенте обеспокоены дискриминацией русскоязычного населения Эстонии, пишут СМИ. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Европе обратили внимание на проблему лишь формально, там не заинтересованы в ее разрешении.

Русскоязычное население в Эстонии подвергается дискриминации при устройстве на работу и в учебных заведениях, говорится в докладе генерального директората Европарламента по внутренней политике ЕС, сообщает RT. 

В документе утверждается, что ситуация с русскоговорящими жителями Эстонии "остается крайне политизированной". 

Вид на старинные бастионы и крепость Олевисте. Таллин, Эстония
© РИА Новости / Тихонов
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"Примером может послужить кажущееся нейтральным требование к уровню владения языком при приеме на работу, которое отрицательно сказывается на трудоустройстве русскоговорящего населения", – сообщается в документе.

С 2011 года в Эстонии действует "Закон об эстонском языке", который признает иностранными все языки, кроме эстонского. Таким образом, русский язык, на котором говорит четверть населения республики, исключается из числа официальных, пишет RT. 

Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы в 2015 году рекомендовал Эстонии изменить закон, который в новой редакции должен учитывать права меньшинств, но акт до сих пор не корректировался.

Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik отметил, что такое положение дел неприемлемо для цивилизованного государства.

"Эстонское правительство сняло с себя всякую ответственность, не организовало решение этой проблемы должным образом – не создало курсы по изучению эстонского языка. Но всяческими репрессивными методами подталкивает население к тому, чтобы оно эстонизировалось. Назвать цивилизованным такое государство очень сложно. Думаю, что у эстонского правительства есть "комплекс политической неполноценности". Определенной части эстонского населения хочется отомстить другой части – русскоязычной – за так называемое советское прошлое. Хотя именно за этот период Эстония стала индустриальным государством и так далее. Сейчас же Эстония деградирует как государство (о чем свидетельствует, в том числе, и эта ситуация) и как экономический партнер для Европы (на этот счет есть статистика). В этой связи, видимо, ведется поиск виноватых, и уже понятно, на кого эстонское правительство будет кивать", – сказал Алексей Мухин.

По его мнению, в Европарламенте обратили внимание на проблему лишь формально.

"Что, у Брюсселя нет такого "рубильника", чтобы повлиять на Эстонию? Эстония получает субсидии, различные выплаты из Евросоюза, тем и живет. Но Брюссель не заинтересован в том, чтобы "сдерживать коней" для прибалтийских республик в отношении России. Потому что это "плитка" в мозаику общей картины, которую рисует Запад в отношении России", – отметил политолог. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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