Политолог: Киев мечтает получить от Запада хотя бы "ящик пистолетов"

Великобритания пообещала Украине дальнейшую военную поддержку, заявляют в Киеве. Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что главная цель украинских властей – добиться поставок летального оружия, с которыми Запад не торопится.

Министр вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер пообещал Украине дальнейшую поддержку, сообщается на сайте Минобороны Украины по итогам встречи начальника генштаба ВС Украины Виктора Муженко с британским министром.

"Министр вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер положительно отметил динамику развития Вооруженных сил Украины и заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Великобритании", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, Муженко проинформировал Ланкастера о состоянии и перспективах двухстороннего военного сотрудничества, реформировании вооруженных сил Украины и реализации стандартов НАТО в войсках. Как отмечается, это стало возможным, среди прочего, благодаря учрежденной в 2015 году учебно-тренировочной операции ORBITAL и совещательной помощи со стороны советников стратегического уровня от Великобритании. По данным ведомства, за это время с участием британских инструкторов подготовлены более 5 тысяч 500 военнослужащих ВС Украины.

В эфире радио Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что главная цель Киева – получить от Запада поставки летального оружия.

"Украинское руководство в последние месяцы особенно активизировалось, пытаясь получить хоть от кого-нибудь хоть какие-нибудь вооружения – летальное оружие, которое на Украину не поставляется официально. Понятно, что это необходимо Украине в пропагандистских целях, потому что ни Британия, ни США не могут украинскую армию довооружить, поскольку вооружена она советским оружием. Кстати, поставки советских вооружений из Восточной Европы на Украину как шли, так и идут. Поэтому ничего экстраординарного предложить Украине ни Британия, ни США не в состоянии. Но сам факт согласия на официальном уровне поставить хоть что-нибудь – хоть ящик пистолетов – позволит Украине заявить: мол, начались поставки летальных вооружений, значит, Запад с нами. Это необходимо украинской власти для укрепления своих позиций внутри страны", – сказал Ростислав Ищенко.

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