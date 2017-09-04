Политолог: России есть чем ответить на наращивание THAAD

В МИД РФ заявили о возможности военного ответа на развертывание американской ПРО в Южной Корее. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik предположил, чем, по его мнению, может ответить Россия.

Наращивание системы ПРО THAAD вблизи российских границ может поставить вопрос о военном ответе Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Если все это будет происходить такими тревожными темпами, неизбежно в какой-то момент, наверное, встанет вопрос и о нашем реагировании в военном смысле слова, в создании каких-то контрбалансов. Я не хочу ничего предвосхищать. Но нельзя в отрыве те или иные вещи воспринимать от контекста", – сказал Рябков журналистам, комментируя вопрос о развертывании THAAD в Южной Корее.

Он подчеркнул, что Москва не скрывала негативного отношения к этим планам, реализация которых сейчас ускорилась.

"Системы заатмосферного перехвата головных частей на нисходящем участке траектории, если мне будет позволено перевести на русский язык аббревиатуру THAAD, они легко встраиваются в системы ПРО большей дальности, большей мощности, если хотите. И все это становится элементами интегрированной американской системы ПРО", – добавил дипломат.

В июле США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать северокорейские баллистические ракеты.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России, поскольку ставит под угрозу стратегический баланс в регионе.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik предположил, чем, по его мнению, может ответить Россия.

"Лучшее средство для ответа на развертывание системы ПРО THAAD – это ракеты ближней дальности, и в данном случае это может быть мобильный комплекс "Искандер". Кроме того, у нас есть ракеты морского базирования, скажем, "Калибр", которые могут уничтожать эти системы, и так далее, включая средства радиоэлектронной борьбы. И я уверен, что ситуация до этого дойдет. Потому что американцы свою региональную систему ПРО будут в любом случае развертывать, и они уже начали это делать и в Японии, и в Южной Корее. И это уже не зависит от ситуации с Северной Кореей. Так почему бы нам не повторить то же, что мы сделали в Калининграде? Дело в том, что если ответа нет, то создается очевидная угроза, которой другими средствами невозможно противодействовать. На военно-технические угрозы соответственно нужно реагировать военно-техническим образом", – сказал Алексей Подберезкин.

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