Дипломат: взрывчатка в торгпредстве РФ? Смехотворная вещь

В МИД России назвали действия США в отношении дипломатических объектов РФ "государственным хулиганством". Дипломат Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что у России есть право на ответную реакцию.

Происходящее в США в отношении дипломатических объектов России – это государственное хулиганство, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Возмутительными действиями были обыски наших объектов: генконсульства в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне, отделения торгпредства в Нью-Йорке. Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре, маневрируя словами, а не содержанием в своей политике, утверждая, что это осмотры, инспекции. Нет, это обыски", – сказал Рябков журналистам.

"Мы не сталкивались прежде со столь далеко идущими и во всех отношениях вызывающими посягательствами на фундаментальные нормы международного права. Кого-то в прежние годы называли государственными спонсорами терроризма. Я склонен назвать происходящее государственным хулиганством", – добавил он.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве действия Вашингтона назвали "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.

В субботу днем и вечером в зданиях генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне американской стороной были проведены обыски.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в эфире телеканале "Россия 1" поделилась деталями этих обысков. "Знаете, кстати говоря, что искали, как нам сказали, до обысков? Вы не поверите: они искали взрывчатку", – сказала она.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik назвал "хамством" действия американских властей. В то же время он высказал мнение, что "делать глупости" американцы смогут лишь до определенных пределов.

"Надо исходить из того, что вес России игнорировать никто не может. И, естественно, американцы это будут учитывать. Поэтому они могут и хамить, и глупости делать – но до определенных пределов. Потому что здесь рамки определенные существуют и полного "беспредела" вряд ли придется ожидать", – считает Александр Вавилов.

По его словам, то, что во время обысков искали взрывчатку, вызывает смех.

"Сейчас – взрывчатку, потом скажут – атомную бомбу, потом еще что-нибудь придумают. Неужели могут здравомыслящие люди подумать о том, что в торгпредстве, которое создано как раз для развития отношений и развития контактов, кто-то будет хранить взрывчатку – и для чего?! Смехотворная вещь", – сказал Александр Вавилов.

Он убежден, что ответная реакция со стороны РФ обязательно последует – и она будут хорошо продуманной.

"Мы особенно горячку-то пороть не будем – зачем нам? Всему миру видно, что действия американской стороны здесь – это просто истерика. Но за собой мы оставляем соответствующее право. И это право обосновано всеми международными законами и канонами", – заключил Александр Вавилов.

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