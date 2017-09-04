Мнение: Меркель понимает – "красную линию" в отношении РФ пересекать нельзя

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за непрерывность диалога в рамках Россия – НАТО. В эфире радио Sputnik политолог Григорий Трофимчук выразил мнение, что Меркель пытается получить от новой администрации США четкую позицию по ключевым моментам.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за непрерывность диалога в рамках Россия – НАТО, важного для европейского миропорядка.

"Мы можем формировать европейский миропорядок только с Россией. Поэтому, несмотря на большие конфликты, затрагивающие Украину и территориальную неприкосновенность, я всегда выступала за то, чтобы мы не прерывали диалог в рамках Россия – НАТО, соблюдали Основополагающий акт Россия-НАТО", – сказала Меркель. Видеоподкаст с ее заявлением опубликован на сайте федерального канцлера.

Меркель подчеркнула, что Европе необходимо прилагать усилия для улучшения контактов для диалога с Россией также со стороны европейской оборонной политики и политики безопасности. "Но при этом необходимо, чтобы минские договоренности были выполнены. Это стало бы исходным пунктом для возобновления еще более интенсивного общения", – сказала канцлер.

Она также указала на важность соблюдения "всех договоров о разоружении, заключенных между США и Россией".

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук выразил мнение, что Ангела Меркель понимает всю серьезность ситуации, которая сложилась сейчас как в мире, так и в Европе.

"На основе своего исключительного опыта Германия в лице канцлера Меркель предлагает миру остановиться, по крайней мере, все взвесить перед какими-то дальнейшими шагами как в экономической, так и в военной сфере. Меркель не может представить себе мировую политику и экономику в целом без России. А если даже она это и представляет, то ей самой становится, видимо, страшно. В том числе за судьбу Германии, на которой сегодня лежит огромная, исключительная ответственность. И именно по этой причине Меркель призывает еще раз уточнить взаимоотношения в паре Россия – НАТО, так как эти отношения не совсем ясны… Если говорить в целом, то канцлер Германии понимает, что есть черта – так называемая "красная линия", которую пересекать сегодня нельзя. Во всяком случае, очень не рекомендуется", – сказал Григорий Трофимчук.

Он добавил, что своими заявлениями Ангела Меркель подает однозначные сигналы администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом.

"Сама Меркель не раз адресовала сигналы Трампу, чтобы Белый дом, новая администрация США хотя бы слегка прояснила ближайшее будущее, чтобы Германия и ЕС в целом смогли бы в это будущее вписаться. Как в плане экономики, так и в плане политики, и конечно, в плане какого-то военно-политического развития в мире. Меркель видит это напряжение, и она не может его оценить для себя", – заключил Григорий Трофимчук.

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