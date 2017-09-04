США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: Меркель понимает – "красную линию" в отношении РФ пересекать нельзя

15:0204.09.2017
(обновлено: 15:05 04.09.2017)
0660
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за непрерывность диалога в рамках Россия – НАТО. В эфире радио Sputnik политолог Григорий Трофимчук выразил мнение, что Меркель пытается получить от новой администрации США четкую позицию по ключевым моментам.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за непрерывность диалога в рамках Россия – НАТО, важного для европейского миропорядка.

"Мы можем формировать европейский миропорядок только с Россией. Поэтому, несмотря на большие конфликты, затрагивающие Украину и территориальную неприкосновенность, я всегда выступала за то, чтобы мы не прерывали диалог в рамках Россия – НАТО, соблюдали Основополагающий акт Россия-НАТО", – сказала Меркель. Видеоподкаст с ее заявлением опубликован на сайте федерального канцлера.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время предвыборной встречи с избирателями в Мюнстере. 22 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Крымский депутат: условие Меркель по снятию санкций с России – спекуляция
Меркель подчеркнула, что Европе необходимо прилагать усилия для улучшения контактов для диалога с Россией также со стороны европейской оборонной политики и политики безопасности. "Но при этом необходимо, чтобы минские договоренности были выполнены. Это стало бы исходным пунктом для возобновления еще более интенсивного общения", – сказала канцлер.

Она также указала на важность соблюдения "всех договоров о разоружении, заключенных между США и Россией".

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук выразил мнение, что Ангела Меркель понимает всю серьезность ситуации, которая сложилась сейчас как в мире, так и в Европе.

"На основе своего исключительного опыта Германия в лице канцлера Меркель предлагает миру остановиться, по крайней мере, все взвесить перед какими-то дальнейшими шагами как в экономической, так и в военной сфере. Меркель не может представить себе мировую политику и экономику в целом без России. А если даже она это и представляет, то ей самой становится, видимо, страшно. В том числе за судьбу Германии, на которой сегодня лежит огромная, исключительная ответственность. И именно по этой причине Меркель призывает еще раз уточнить взаимоотношения в паре Россия – НАТО, так как эти отношения не совсем ясны… Если говорить в целом, то канцлер Германии понимает, что есть черта – так называемая "красная линия", которую пересекать сегодня нельзя. Во всяком случае, очень не рекомендуется", – сказал Григорий Трофимчук.

Он добавил, что своими заявлениями Ангела Меркель подает однозначные сигналы администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом.   

"Сама Меркель не раз адресовала сигналы Трампу, чтобы Белый дом, новая администрация США хотя бы слегка прояснила ближайшее будущее, чтобы Германия и ЕС в целом смогли бы в это будущее вписаться. Как в плане экономики, так и в плане политики, и конечно, в плане какого-то военно-политического развития в мире. Меркель  видит это напряжение, и она не может его оценить для себя", – заключил Григорий Трофимчук.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь! 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена