Мнение: атаками против России в США руководят "вашингтонские старцы"

Диппредставительства России в США после закрытия генконсульства в Сан-Франциско будут работать в прежнем объеме, заявили в посольстве РФ. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik предложил свое объяснение последних шагов США.

Российские диппредставительства в США после закрытия генконсульства в Сан-Франциско будут работать в прежнем объеме, заявил пресс-секретарь посольства РФ Николай Лахонин.

"В контексте недружественных действий американских властей, которые привели к закрытию крупнейшего российского Генконсульства в США (в Сан-Франциско – ред.), хотим обратить внимание на то, что остальные российские консульские учреждения не намерены снижать интенсивности работы по оказанию всего комплекса консульских услуг", – говорится в заявлении пресс-секретаря.

На странице посольства в Facebook сказано, что до появления новой информации за консульскими услугами следует обращаться в любые удобные российские консульские учреждения на территории США – в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле или Хьюстоне.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве действия Вашингтона назвали "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.

В субботу днем и вечером в зданиях генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне американской стороной были проведены обыски. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обыски зданий, находящихся в российской дипломатической собственности в США, нарушают международное право и ведут к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik предположил, что демонстративные выпады США против России объясняются болезненной реакцией американской политической элиты на проигрыш Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года "несистемному" Дональду Трампу.

"Сейчас там все те силы, все то направление решило причиной своих неудач сделать внешний фактор. А почему – потому что внешнюю политику в США никто не контролирует. Американцы очень трепетно относятся к своим внутренним проблемам и практически не обращают внимания на то, что творится во "внешнем периметре". А во "внешнем периметре" можно творить что угодно, и ответственности внутри страны не будет никакой. Условно говоря, американцы не спросят своих сенаторов и конгрессменов, "а почему это произошло" – их это просто не интересует. Поэтому очень удобно переложить все свои проблемы – а они существуют – на какой-нибудь внешней фактор. А из внешних факторов – "старый враг лучше новых двух": кто может таким "врагом", кроме России? Все-таки Северная Корея и Иран на эту роль не подходят", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

По его мнению, одним из факторов, мешающих улучшению российско-американских отношений, является личностный фактор.

"Если посмотреть на список сенаторов (США), то там достаточно таких, которые пришли еще в 80-е годы ХХ века. Представьте себе, что у нас принимали бы решения политики брежневской эпохи – вы какого хотите от них взгляда? Они бы все решали именно в той логике. У нас в свое время это называли "кремлевской геронтократией", "кремлевскими старцами". Так вот сейчас точно такие старцы во всех смыслах сидят у них. И рассчитывать на то, что пришел дядя президент Трамп и ему под силу сдвинуть эту инерцию – это ошибка… Трамп, может быть, и хотел бы это сделать – но у него вряд ли получится", – считает Михаил Синельников-Оришак.

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