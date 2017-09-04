Экономист: БРИКС показывает миру, что жить можно иначе

В китайском городе Сямэнь открылся очередной, девятый саммит стран БРИКС. Экономист Виктор Ефимов в эфире радио Sputnik отметил, что БРИКС своей практической деятельностью меняет глобальную стратегию развития.

Лидеры БРИКС осудили односторонние военные интервенции и экономические санкции, говорится в принятой на саммите декларации.

В документе отмечается, что установление долгосрочного мира требует всеобъемлющего подхода, основанного на взаимном доверии и выгоде, справедливости и сотрудничестве, нацеленности на искоренение причин конфликтов, в том числе политических, экономических и социальных.

"Мы осуждаем односторонние военные интервенции, экономические санкции и произвольное использование односторонних принудительных мер в нарушение международного права и общепризнанных норм международных отношений. Мы подчеркиваем, что ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других", – говорится в декларации.

Открытие саммита стран БРИКС состоялось в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь в понедельник. Российскую делегацию на саммите возглавляет президент РФ Владимир Путин.

Китай, председательствующий в БРИКС в этом году, назвал целями саммита усиление взаимовыгодного и всеобъемлющего партнерства ради поддержания мира и стабильности, продвижение всеобщего развития и улучшение системы глобального управления.

Доктор экономических наук, профессор Виктор Ефимов в эфире радио Sputnik отметил, что заявленные цели саммита БРИКС не только затрагивают входящие в это объединение страны, но и носят глобальный характер.

"Мне представляется, что речь идет не о тактических сиюминутных проблемах, речь идет об изменении глобальной стратегии развития человечества. Люди устали от ныне господствующей концепции управления, и это очевидно всем народам. Поэтому, на мой взгляд, основная задача БРИКС, как она ставится и (председателем КНР) Си Цзиньпином, и нашим президентом – это создание некой глобальной "поляны добра", основанной на иных принципах. Эта концепция не противостоит кому бы то ни было – она просто показывает, что жить можно и иначе", – считает Виктор Ефимов.

По его мнению, сами по себе базовые принципы деятельности БРИКС являются многообещающей альтернативой нынешней глобальной экономике и политике.

"Начинать нужно с целей и смыслов – и мы говорим о том, что целью и смыслом должно быть не просто увеличить прибыль и заработать больше долларов… Такая концепция полностью исчерпала себя. И ее несуразность очевидна сегодня не только народам стран БРИКС и тем странам, которые к ним близки – она очевидна в том числе и странам Европы, да и в Соединенных Штатах", – полагает Виктор Ефимов.

БРИКС – группа из пяти государств, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Основной целью организации является развитие многопланового сотрудничества между государствами.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!