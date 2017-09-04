США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: заявление Грицака показывает абсолютную профнепригодность СБУ

09:1904.09.2017
050
© AFP 2017 / Genya SavilovГлава Службы безопасности Украины Василий ГрицакГлава Службы безопасности Украины Василий Грицак
© AFP 2017 / Genya Savilov
Глава СБУ Василий Грицак в своем обращении к руководителю ФСБ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы в организации терактов на территории Украины. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал политолог Андрей Суздальцев.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в своем обращении к руководителю ФСБ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы в подготовке и организации террористических актов на территории Украины.

Глава украинского ведомства заявил, что Россия якобы занимается организацией терактов на Украине. В частности, Грицак нашел "российский след" в терактах в Одессе, Херсоне и Харькове.

Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Политолог: выпады Киева в адрес Белоруссии и России – "форменное свинство"

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти. И вы, и я знаем, что к терактам на территории Украины – и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне, и в других городах – к организации этих терактов причастны работники спецслужб", – сказал глава СБУ в своем обращении к Бортникову.

Он также заявил, что Россия ищет повод, чтобы начать полномасштабную военную операцию на территории Украины. 

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что одной из целей заявления руководителя СБУ является переложить на Россию ответственность за ухудшающуюся ситуацию на Украине.   

"На Украине сейчас очень сложная криминогенная ситуация, что, в принципе, и неудивительно, учитывая, что страна находится в состоянии гражданской войны. Украинская сторона это отрицает, доказывая, что гражданской войны там нет, а идет такая "гибридная агрессия" со стороны России. На Россию списываются все проблемы и в экономике, и в политике, и во всем остальном. С другой стороны это заявление (главы СБУ Василия Грицака) показывает абсолютную профнепригодность СБУ, сотрудники которой, как мы неоднократно слышали, сами периодически бывают замешаны в различных криминальных операциях. Надо еще учитывать и то, что регионы Украины перенасыщены "ветеранами АТО", которые зачастую возвращаются с оружием в руках. На Украине – масса неучтенного оружия, а его обладатели, как правило, не работают, а нанимаются в разного рода структуры криминального или полукриминального характера…  Об инцидентах такого рода, в том числе с применением оружия, мы также слышим регулярно. И в этой ситуации Службе безопасности Украины, конечно, свое бездействие проще списать на Россию, которая якобы занимается на украинской территории дестабилизацией", – сказал Андрей Суздальцев.  

По его мнению, заявление главы СБУ также является частью общего "послания" Киева западным странам.            

"Это такая общая политическая истерия, призванная поддержать образ Украины как "последнего окопа" перед Россией, показать, что Украина воюет с Россией, и дать понять, что ее нужно поддержать и ей нужно дать денег. Вот это здесь и является главным – деньги. Поэтому все эти неустанные заявления про "войну", обращения "как офицер к офицеру" и тому подобное на самом деле адресованы не России, а тем, от кого Украина хотела бы получить поддержку оружием, деньгами и всем тем, что ей нужно", – полагает Андрей Суздальцев.  

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена