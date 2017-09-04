Политолог: заявление Грицака показывает абсолютную профнепригодность СБУ

Глава СБУ Василий Грицак в своем обращении к руководителю ФСБ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы в организации терактов на территории Украины. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал политолог Андрей Суздальцев.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в своем обращении к руководителю ФСБ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы в подготовке и организации террористических актов на территории Украины.

Глава украинского ведомства заявил, что Россия якобы занимается организацией терактов на Украине. В частности, Грицак нашел "российский след" в терактах в Одессе, Херсоне и Харькове.

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти. И вы, и я знаем, что к терактам на территории Украины – и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне, и в других городах – к организации этих терактов причастны работники спецслужб", – сказал глава СБУ в своем обращении к Бортникову.

Он также заявил, что Россия ищет повод, чтобы начать полномасштабную военную операцию на территории Украины.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что одной из целей заявления руководителя СБУ является переложить на Россию ответственность за ухудшающуюся ситуацию на Украине.

"На Украине сейчас очень сложная криминогенная ситуация, что, в принципе, и неудивительно, учитывая, что страна находится в состоянии гражданской войны. Украинская сторона это отрицает, доказывая, что гражданской войны там нет, а идет такая "гибридная агрессия" со стороны России. На Россию списываются все проблемы и в экономике, и в политике, и во всем остальном. С другой стороны это заявление (главы СБУ Василия Грицака) показывает абсолютную профнепригодность СБУ, сотрудники которой, как мы неоднократно слышали, сами периодически бывают замешаны в различных криминальных операциях. Надо еще учитывать и то, что регионы Украины перенасыщены "ветеранами АТО", которые зачастую возвращаются с оружием в руках. На Украине – масса неучтенного оружия, а его обладатели, как правило, не работают, а нанимаются в разного рода структуры криминального или полукриминального характера… Об инцидентах такого рода, в том числе с применением оружия, мы также слышим регулярно. И в этой ситуации Службе безопасности Украины, конечно, свое бездействие проще списать на Россию, которая якобы занимается на украинской территории дестабилизацией", – сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, заявление главы СБУ также является частью общего "послания" Киева западным странам.

"Это такая общая политическая истерия, призванная поддержать образ Украины как "последнего окопа" перед Россией, показать, что Украина воюет с Россией, и дать понять, что ее нужно поддержать и ей нужно дать денег. Вот это здесь и является главным – деньги. Поэтому все эти неустанные заявления про "войну", обращения "как офицер к офицеру" и тому подобное на самом деле адресованы не России, а тем, от кого Украина хотела бы получить поддержку оружием, деньгами и всем тем, что ей нужно", – полагает Андрей Суздальцев.

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