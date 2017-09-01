Эксперт: антироссийские настроения в Польше – лишь одна из сторон медали

В Польше идет "промывание мозгов" населения в антироссийском ключе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что польская русофобия, является вещью достаточно "конструируемой".

"Промывание мозгов" населения в антироссийском ключе наблюдается сегодня в Польше, в нынешней ситуации встречи с польской стороной не видятся возможными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

"В Польше ощущается реальное промывание мозгов населению в ключе, который будет однозначно антироссийским. Параллельные заявления о том, что мы с вами готовы общаться и давайте встречаться – ну, на таком фоне это просто невозможно", – сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, в чем причина антироссийской политики Польши и почему в этой стране принят закон, предусматривающий снос памятников советского периода.

По словам главы российского МИД, причина в тех, кто заводит националистические настроения в польском обществе, кто переписывает историю "очень старательно", кто пытается возродить польский национализм на позициях исключительности.

По словам министра, в Польше есть те, кто "пытается свалить вину за все польские беды на нашу страну", включая попытки преподнести пакт Молотова-Риббентропа как реальную причину Второй мировой войны. При этом Лавров отметил, что польское руководство забывает о том, что "когда был мюнхенский сговор, когда Чехословакию поделили, Польша молча забрала себе очень лакомый кусочек".

"То, что это явилось очень серьезным толчком к тому, чтобы создавать конфликтный потенциал в Европе, Польша предпочитает не говорить, так же, как предпочитает не говорить о том, что задолго до пакта Молотова-Риббентропа Великобритания и Франция заключили свои схожие договоры с гитлеровской Германией", – добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам ведущего научного сотрудника Института русского зарубежья Эдуарда Попова, антироссийские настроения в Польше – это лишь одна сторона медали.

"Антироссийские традиции в Польше имеют многовековую историю. Тут можно вспомнить и три раздела Речи Посполитой, и последующее участие поляков в агрессии против России на стороне наполеоновской армии, и т.д., и т.п. Но антироссийские, антирусские настроения в Польше – это лишь одна из сторон медали. Другая сторона – прорусские, пророссийские настроения. Их тоже не стоит сбрасывать со счетов", – сказал Эдуард Попов в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание на слова Сергея Лаврова о том, что полякам "промывают мозги". По мнению эксперта, антироссийские взгляды действительно искусственно навязывают гражданам Польши.

"Польская русофобия, хотя и имеет под собой исторические основания, это вещь, достаточно конструируемая, искусственно навязываемая польскому обществу. Я недавно общался с представителями польских оппозиционных кругов, и мне сообщили такую вещь: примерно 70% польских СМИ контролируются немецкими медиа-структурами, а остальные 30% – американцами. Нужны ли еще какие-то дополнительные доказательства того, что польское общественное мнение формируется в заведомо антироссийском духе?", – отметил Эдуард Попов.

По его мнению, не стоит "зацикливаться" исключительно на негативных сторонах польско-российских отношений.

"Надо помнить о том, что наряду с официальной дипломатией есть дипломатия неофициальная, дипломатия народная: далеко не все поляки придерживаются навязываемой им антироссийской точки зрения. Это проявляется и в личном общении. По данным опросов общественного мнения, примерно 35% поляков относятся к России позитивно. Это очень важный фактор, на котором можно строить фундамент будущих взаимоотношений со свободной Польшей, независимой от Запада", – заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.