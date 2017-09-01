Эксперт: отделить Крым от материка Украине "не по деньгам"

На сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с инициативой отделить Крым от материка каналом. Эксперт Иван Андриевский в эфире радио Sputnik отметил, что такой проект, в принципе, реализуем, но только не для Киева.

К президенту Украины Петру Порошенко обратились с инициативой прорыть канал между Азовским и Черным морями, отрезав таким образом территорию Крымского полуострова от материка. Соответствующая петиция размещена на официальном сайте главы государства.

Создатель петиции подсчитал, что длина канала не превысит пяти километров, а его строительство создаст десятки тысяч рабочих мест и приведет к "прорыву" для азовских и черноморских портов страны. "Это беспроигрышный вариант со всех точек зрения", – делает вывод автор инициативы. Однако за три дня петиция набрала чуть более 80 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

Председатель совета директоров инжиниринговой компании "2К", первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский в эфире радио Sputnik отметил, что такой проект, в принципе, реализуем, но только не для Украины.

"Строительство такого канала возможно, так как линия разграничения там не такая уж великая. И если бы такой проект делало экономически состоятельное государство, то это заняло года три-четыре при большом стечении техники. Но для Украины это на сегодняшний день не по деньгам, да и техники у нее такой нет. Это колоссальные землеройные работы, на которые у Украины просто нет денег. Экономической целесообразности этот проект не имеет никакой, а – только политическую цель для Порошенко. Думаю, что это голословное заявление, оно не имеет под собой ни реального проекта, ни бюджета, поэтому не состоится, как таковое. Но все это выглядит ужасно, потому что Порошенко хочет усложнить жизнь украинским гражданам, которые имеют родственников в Крыму и желают ездить в Крым", – сказал Иван Андриевский.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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