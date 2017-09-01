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Мнение: жертвами указа Порошенко по контролю на границе станут украинцы

18:1001.09.2017
(обновлено: 18:11 01.09.2017)
02800
© РИА Новости / Валерий МоревПерейти в фотобанкОфицер таможенной службы контролирует работу нового пункта пропуска Шебекино на российско-украинской границеОфицер таможенной службы контролирует работу нового пункта пропуска Шебекино на российско-украинской границе
© РИА Новости / Валерий Морев
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о биометрическом контроле для иностранцев, в том числе для россиян. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев принимает сиюминутные решения, не думая о будущем.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о биометрическом контроле для иностранцев на границе, в том числе для граждан России.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Решение вступит в силу с начала 2018 года, контроль за его выполнением возлагается на СНБО.

Знак на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Въехать на Украину можно будет, только сдав отпечатки пальцев. Также потребуется предварительное уведомление о поездке. Глава государства дал правительству два месяца на разработку механизма такого информирования. Месяц отводится на то, чтобы кабмин усовершенствовал порядок регистрации на Украине иностранцев.

Кроме того, Порошенко поручил обновить список государств "миграционного риска", внеся в него Россию.

Процедура контроля иностранцев будет проходить в три этапа. На первом этапе человек может подать предварительное уведомление о том, что собирается на Украину. Второй этап – фиксация на границе биометрического паспорта или биометрических данных. И третий – фиксация человека в месте пребывания.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что введение такого контроля коснется в первую очередь россиян. В Раде призывали ввести визовый режим с Россией, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. В Кремле заявили, что в визовых вопросах Москва будет исходить из принципа взаимности.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что Порошенко подписал указ именно 1 сентября, когда вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Неслучайно, что это было объявлено именно сегодня, ведь незадолго до этого объявления Порошенко говорил о незыблемости смены курса и победе евроинтеграции… Я думаю, по крайней мере, формально, они это выполнят (введут биометрический контроль на границе). Другой вопрос – насколько это будет соответствовать законодательству. И заработает ли этот режим с начала следующего года. Но мы видим, что стремление это сделать достаточно существенное", – сказал Александр Асафов.

По его мнению, Россия будет вынуждена ответить на действия Украины по принципу взаимности, что, прежде всего, ударит по украинцам. Однако Киев это нисколько не заботит, считает политолог.

"Конечно, я думаю, реакция будет. И в данном случае в неудобную ситуацию попадают те граждане Украины, которые работают в России, которые ездят сюда с родственными или дружескими целями. Это, прежде всего, будет удар по ним. Украинцы в итоге оказываются жертвами таких инициатив. Но киевскую элиту это нисколько не заботит. Причем здесь вопрос даже не в экономическом смысле, в тех деньгах, которые эти люди отсылают своим семьям. Это просто человеческий вопрос. Но об этом никто не думает, для киевских властей это не важно, впрочем, как и любое будущее. Они думают сиюминутно", – полагает Александр Асафов.

Он отметил, что Киев делает все возможное, чтобы окончательно оторвать граждан Украины от России. 

"Мне это напоминает ситуацию с девяностыми, когда на многих заборах был написан националистический лозунг: "відірвемось – заживемо!", то есть "оторвемся – заживем!". И вот с него стряхнули пыль, и он стал идеологической основой украинской власти. Вообще Украина у себя в голове уже вышла из СНГ, из общего территориального пространства, она существует уже где-то вовне, на каком-то идеальном для нее глобусе, где нет никакой России", – заключил политолог. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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