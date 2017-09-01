Политолог: выпады Киева в адрес Белоруссии и России – "форменное свинство"

В Киеве обвинили Москву в намерении захватить "коридор в Калининград" во время учений "Запад-2017". Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные заявления носят провокационный характер.

Совместные учения России и Белоруссии могут закончиться попыткой прорыва бойцов в сторону Калининградской области и захватом территории Польши и Литвы, заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил полковник Владислав Волошин украинским СМИ.

"Там есть Сувалкский коридор, который Беларусь и российскую Калининградскую область разъединяет. Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с "ихтамнетами" достаточно просто. Как показали события в Крыму и Донбассе", – сказал Волошин.

По его словам, часть российского вооруженного контингента может остаться в Белоруссии.

"Россия заявила, что она ввела в Беларусь три тысячи военных. При этом сколько она на самом деле ввела, никто не знает, она может три тысячи вывести. Три ввела, три вывела… А сколько реально она там может оставить?" – добавил спикер украинского Генштаба.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на полигонах в Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе на территории Белоруссии – около 10,2 тысячи военных.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявления украинской стороны носят провокационный характер.

"Это излюбленное развлечение украинских элит – пытаться вбить кол между Россией и Белоруссией, нарушить отношения Союзного государства. Казалось бы, какое дело Киеву до учений "Запад", которые будут проходить совсем не возле украинской границы? И если к выпадам Киева в сторону России все уже привыкли, то такие выпады в сторону Белоруссии можно расценить как форменное свинство. Потому что Киеву не надо забывать, что именно Минск предоставил площадку мирного урегулирования после того, как украинская армия была разгромлена на Донбассе в серии "котлов". Благодаря минским переговорам украинская армия была во многом спасена от полного краха. Поэтому по отношению к Белоруссии такое отношение – вдвойне свинское. Думаю, что украинской стороне здесь отведена роль застрельщиков в этой общей информационной стратегии. Поляки и литовцы пытаются сохранить лицо, не превращаться в таких "истероидов", как их украинские коллеги", – сказал Семен Уралов.

Ранее в Белоруссии назвали "смешными" предположения о возможности агрессии во время совместных белорусско-российских военных учений. В Москве и Минске неоднократно заявляли, что учения будут открыты для иностранных наблюдателей. На мероприятия приглашены представители семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии.

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