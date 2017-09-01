Ганжара: телевещание Украины на Крым – "комедийная история"

Власти Крыма заявили о провале телевещания с Украины на полуостров. Крымский депутат Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik выразил мнение, что данный проект изначально был нежизнеспособен.

Вещание телеканалов с Украины так и не началось в Крыму, очередной антикрымский проект киевской власти провалился, заявил вице-премьер крымского правительства – министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский.

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook в середине августа сообщил, что в тестовом режиме началась трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма с Чонгарской вышки в Херсонской области. По его словам, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября – с мощностью 1 кВт, украинские каналы смогут смотреть в Красноперекопском и Джанкойском районах.

"Разницей между тестовым вещанием, как они его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет. Все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, они все провальные изначально. Этот провал обеспечивается, прежде всего, одним – отношением самих крымчан к тем процессам, которые происходят на Украине", – сказал РИА Новости Полонский.

Он заявил, что киевские власти могут и дальше вводить в заблуждение украинский народ, однако крымчанам до этого никакого дела нет.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что заявления украинского руководства в очередной раз оказались обычным популизмом.

"Киевские власти декларировали такую большую кампанию информационной работы на территории Республики Крым: это и несколько телеканалов, которые бы вещали на территории нашего полуострова, и радиостанции… Но в очередной раз с точки зрения реальных действий мы увидели просто популистскую, пропагандистскую кампанию, которая не воплотилась никоим образом в реальность", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, идея Киева о вещании в Крыму и не могла дать никаких положительных результатов.

"Потому что новости из "параллельной реальности", новости с территории Украины о том, что происходит на полуострове, в Крыму не имели бы никакой ценности и, однозначно, не пользовались бы популярностью. В целом данный "продукт" вызывал бы лишь смех, воспринимался бы, как какая-то комедийная история, которую пытаются представить со стороны соседнего государства. Поэтому изначально, когда эти планы только декларировались, мы ожидали примерно такого же развития событий", – отметил крымский депутат.

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