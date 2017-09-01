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Юрист об иске РФ к структуре ЮКОСа: настал черед российской стороны

15:1101.09.2017
(обновлено: 15:12 01.09.2017)
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© AFP 2017 / Denis Sinyakov Логотип нефтяной компании ЮКОС в Москве. Архивное фотоЛоготип нефтяной компании ЮКОС в Москве. Архивное фото
© AFP 2017 / Denis Sinyakov
Россия подала в Высокий суд Лондона иск против одной из структур ЮКОСа на 1,3 млн фунтов. Юрист Дмитрий Лабин в эфире радио Sputnik пояснил, что речь идет о принудительном взыскании судебных издержек.

Россия подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании средств с Financial PerformanceHoldings B.V. (FPH), аффилированной с бывшей нефтяной компанией ЮКОС, в размере около 1,3 млн фунтов, сообщил РИА Новости глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков. 

FPH в 2014 году инициировала иск против России в связи с якобы нарушениями положений Договора к Энергетической хартии на сумму, превышающую 1,3 млрд долларов, спустя два года его отозвала и отказалась выполнять решение арбитража о полном покрытии судебных издержек российской стороны.

Высокий суд Лондона
© Flickr / Jiong Sheng
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"После отмены Окружным судом Гааги в апреле 2016 года решений гаагского арбитража на сумму в 50 млрд долларов представители FPH без какого-либо объяснения причин направили в лондонский арбитраж уведомление об отзыве своего иска. Арбитраж удовлетворил эту просьбу и обязал FPH покрыть российской стороне все издержки, связанные с этим процессом", – уточнил Кондаков.

В эфире радио Sputnik адвокат, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин пояснил, что теперь речь идет о принудительном взыскании.

"Издержки на ведение арбитража, как правило, распределяются по усмотрению арбитров. Нет такого жесткого правила, что все издержки возлагаются на проигравшую сторону, как во многих национальных юрисдикциях. Поэтому зачастую приходится открывать еще один процесс для того, чтобы эти издержки себе компенсировать. В свое время истцы, воодушевленные выигрышем еще до того, как оно (решение) было отменено в государственном суде, этот процесс инициировали. Но он стал бесперспективным, поскольку само решение было отменено. Поэтому теперь настал черед российской стороны – раз решение отменено, то все издержки на этот процесс, как справедливо полагает российская сторона, должны быть ей возмещены. Поэтому такая тяжба сейчас и ведется", – сказал Дмитрий Лабин.

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