Политолог о евроассоциации Украины: чему здесь радоваться – непонятно

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом 1 сентября вступило в полную силу. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что говорить о сотрудничестве в данном случае не приходится.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что 1 сентября 2017 года войдет в историю страны.

"Первое сентября 2017 года – день, который навсегда войдет в историю Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", – написал Порошенко в пятницу на своей странице в Facebook.

По его словам, с 1 января 2016 года на Украине функционирует углубленная зона свободной торговли с Евросоюзом. "За шесть месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский союз. Состоялась историческая смена географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС. Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики в рынок Евросоюза", – добавил Порошенко.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что говорить о равноправном сотрудничестве в данном случае не приходится.

"Разговоры о том, что это соглашение дает развитие сотрудничества в торговой сфере, в сфере обороны, налогообложения и так далее – это бред. Ни о каком сотрудничестве говорить не приходится – сотрудничество может быть среди равных. А равенства здесь не предполагается, потому что Украина никак не может влиять на принимаемые решения в ЕС, но обязывается выполнять все, что принимается в Евросоюзе. Там и так есть свои "бедные родственники" – Румыния, Болгария, страны Прибалтики, но они члены ЕС. А с Украиной Европа получила "дешевую и бесправную служанку", которая будет выполнять все, что ей скажут. Она открыла свои рынки. Обещанные квоты предоставлены, но по тем направлениям, которые интересны Украине, они настолько мизерные, что на рост внешней торговли Украины не влияют", – сказал Александр Дудчак.

Кроме того, отметил он, соглашение подразумевает еще и военное "сотрудничество".

"И чему в этой связи радоваться – вообще непонятно. Теперь Украина должна участвовать в военных операциях Европейского союза. Она обязана допустить европейские компании к тендерам на производство вооружений. ВПК Украины и так дышал на ладан, теперь технологичные отрасли и в этой сфере пострадают", – считает политолог.

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