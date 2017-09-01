Американист: США инициировали "второй раунд" дипломатической войны с РФ

Москва предпримет меры в связи с требованием США закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, заявил глава МИД Сергей Лавров. Политолог, американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik предположил, что у России есть как "мягкий", так и "жесткий" вариант ответа Америке.

Москва предпримет меры в связи с антироссийской политикой США, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами", – сказал министр, выступая в пятницу в МГИМО.

Он также подчеркнул, что санкционная политика Соединенных Штатов была инициирована администрацией экс-главы США Барака Обамы, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить президенту Трампу выполнить предвыборные обещания по нормализации отношений между странами.

Вашингтон в четверг вечером объявил о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются российское генконсульство в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.

Политолог, американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik отметил, что закрытие российского генерального консульства в Сан-Франциско – очень серьезный акт со стороны Вашингтона.

"Это старейшее российское консульство на территории США, оно обслуживало интересы граждан на юго-западе США, в Калифорнии, в южной части побережья Тихого океана. После его закрытия на территории США остается три российских генеральных консульства: в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне, которым будет передан ряд функций генконсульства в Сан-Франциско", – сказал Виктор Олевич.

Он подчеркнул, что "дипломатическую войну", которая идет сегодня между РФ и США, начала отнюдь не Москва.

"Надо сказать, что эта дипломатическая война была инициирована американской стороной 29 декабря прошлого года, когда США экспроприировали объекты российской дипсобственности и потребовали выслать российских дипломатов. США посчитали, что "первого раунда" этой войны недостаточно и инициировали "второй раунд" дипломатической войны, который мы и наблюдаем сейчас", – отметил Виктор Олевич.

Но, по словам политолога, в ответ на очередные недружественные шаги Вашингтона Москва будет вынуждена предпринять ответные меры. И здесь возможны несколько вариантов.

"Более "мягкий" ответ может состоять в требовании закрыть некоторые вспомогательные объекты американских дипломатических миссий на территории РФ либо высылку некоторых американских дипломатов или сокращение американского административно-технического персонала на территории России. Более "жесткий" ответ может выглядеть, как требование закрыть одно из трех американских генконсульств на территории России", – заключил политолог.