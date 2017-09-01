Эксперт о петиции в США против Сороса: демократы требуют "крови"

Петицию о признании миллиардера Джорджа Сороса террористом подписали 70 тысяч американцев. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Сорос оказался в достаточно сложной ситуации.

Семьдесят тысяч человек подписали петицию с просьбой к президенту США Дональду Трампу признать американского миллиардера Джорджа Сороса террористом, следует из текста петиции на сайте Белого дома.

В тексте обращения говорится, что "Джордж Сорос неоднократно пытался дестабилизировать ситуацию в США и проводил антиамериканскую политику". В связи с этим авторы петиции просят федеральное правительство и министерство юстиции немедленно объявить Джорджа Сороса и членов всех его организаций террористами" и "изъять все его личное имущество и активы в рамках Закона о конфискации гражданского имущества".

Джордж Сорос – американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет существования заработала рекордные для хедж-фондов 35 млрд долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист за два года выручил около миллиарда долларов. Его также обвиняют в организации финансового кризиса в Великобритании.

Сороса подозревают и в политических манипуляциях. Так, в предыдущей петиции против финансиста, опубликованной на сайте Белого дома в январе 2017 года, сказано, что Сорос подрывал основы демократии, лоббируя своих кандидатов на выборах. Миллиардера также обвиняют в организации смены власти в ряде государств, в частности, "оранжевой революции" на Украине в 2004 году и Евромайдана в 2013 году. Согласно информации на сайте фонда Сороса, на цели "демократического развития" в странах Восточной Европы и на территории бывшего Советского Союза за последние 33 года им было потрачено 1,6 млрд долларов.

После победы Дональда Трампа на выборах президента Сорос заявлял, что американский лидер после инаугурации может превратиться в диктатора. Сам миллиардер в рамках предвыборной кампании поддерживал соперника Трампа от демократов – экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что демократы не могут простить его за свой проигрыш в выборах.

"Сорос – политический маклер. Проиграв, он должен деньги вернуть. Он поддерживал Демократическую партию, Хиллари Клинтон, даже играл на ставках и проиграл около миллиарда долларов. Сейчас он развил очень бурную деятельность – практически ежедневно через подконтрольные СМИ "поливает" действующего президента. Но заметьте, петицию против него инициировали не республиканцы, а именно демократы – и в этом парадокс. Сорос оказался между молотом и наковальней. Трамп на него обижен, потому что он финансировал предвыборную кампанию Клинтон, а демократы обвиняют его в том, что он завалил всю предвыборную работу в Демократической партии. Поэтому ситуация у Сороса достаточно сложная", – сказал Александр Гусев.

По его мнению, петиция наберет необходимое для рассмотрения количество голосов.

"Думаю, что наберет 100 тысяч подписей. Дальше будет рассмотрение. Учитывая, что Трамп "закусил удела", он даст ей ход. Но это очень серьезная статья – терроризм – по сути, это либо пожизненное заключение, либо электрический стул. Речь не идет только о том, чтобы лишить его всех активов. Демократы очень серьезно обижены и требуют "крови", все сваливают на Сороса, учитывая, что за ним тянется целый шлейф всяких серьезных дел, включая провальные дела в Европе, в Северной Африке, где он финансировал все эти "цветные революции". Поэтому, думаю, его дело будут раскручивать "по полной"", – отметил Александр Гусев.

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