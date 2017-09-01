Политолог: недовольство Трампа Тиллерсоном СМИ используют для пропаганды

Президент США Дональд Трамп недоволен работой госсекретаря Рекса Тиллерсона, пишет WP. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это недовольство – естественное явление, помноженное на своеобразный темперамент президента.

Недовольство президента США Дональда Трампа работой госсекретаря Рекса Тиллерсона и некоторых советников, включая директора Национального экономического совета Гэри Кона, растет, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, основные противоречия лидера государства и главы внешнеполитического ведомства связаны с вопросами американского военного присутствия в Афганистане, экономической блокадой Катара и Кубы.

Гэри Кона президент обвиняет в нелояльности из-за критики реакции Трампа на события в Шарлоттсвилле 12 августа.

Washington Post также пишет, что "некоторые друзья Трампа" считают неизбежным конфликт "вспыльчивого" президента и главы аппарата Белого дома Джона Келли.

"У него очень тяжелое время", — приводит газета слова одного из друзей Трампа после разговора на этой неделе с президентом. "Ему не нравится, как СМИ обращаются с ним. Ему не нравится, как Келли обращается с ним", — приводит издание слова источника.

Ранее Трамп уже высказывал недовольство работой своей администрации. По решению президента в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, пресс-секретарь Шон Спайсер и директор по коммуникациям Энтони Скарамучи.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что СМИ намеренно подогревают ситуацию, которая бьет по имиджу президента.

"Надо понимать, что основные источники, которые сообщают о разногласиях – это CNN и Washington Post. Оба СМИ негативно относятся к команде Дональда Трампа и к самому Трампу, и будут подогревать ситуацию, которая бьет по имиджу президента. Еще до назначения Рекса Тиллерсона они говорили, что обязательно возникнут разногласия, и все время его пребывания на посту они освещают эту тему. Но на самом деле удар наносят по Трампу. Конечно, какие-то разногласия есть, и Трамп сам писал об этом в Twitter. Весь вопрос — в том, будет ли снят со своего поста глава госдепа или уйдет сам по истечении года, что для него более рационально и выгодно. Но об этом мы узнаем только по факту. Поскольку разногласия в команде Трампа очень частые, у него не было команды в момент его прихода, и все эти притирки с любыми назначенцами – это естественное явление, помноженное на его своеобразный темперамент. "Тасование" в команде Трампа – это та мелочь, с помощью которой еще раз подчеркивается, мол, выбрали не того, кого надо было. Это пропаганда, конечно. Но основанная на реальных разногласиях и на позициях самого Тиллерсона — достаточно принципиального политика", — сказал Вячеслав Смирнов.



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