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Эксперт: называя ВСУ сильнейшими, в Киеве рады и 30 месту в рейтинге армий

19:4731.08.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВоеннослужащие ВСУ в Киеве. 24 августа 2016Военнослужащие ВСУ в Киеве. 24 августа 2016
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Международная компания Global Firepower составила рейтинг сильнейших армий мира. Россия заняла второе место. Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, какую строчку в этом рейтинге заняла Украина.

Российская армия вошла в тройку сильнейших Вооруженных сил в мире. В рейтинге военной мощи, составленном международной компанией Global Firepower, Россия заняла второе место, уступив лишь США. На третьем месте – Китай. 

При этом, согласно исследованию, Россия располагает самыми мощными сухопутными войсками, лидируя по количеству боевых танков.

Береговой ракетный комплекс Бал во время военного парада во Владивостоке, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военный эксперт о рейтинге армий: мы сильны по многим параметрам

При составлении рейтинга эксперты учитывали более 50 факторов. При этом ранжирование участников зависит не столько от общего количества военной техники, сколько от сбалансированности военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений.

В десятку также вошли армии Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта. Всего в исследовании указаны Вооруженные силы 133 стран.

Военный эксперт Александр Пылаев, комментируя в эфире радио Sputnik рейтинг Global Firepower, отметил, что в целом ему можно доверять. Однако, по мнению эксперта, есть нюансы. Так, Украина, согласно исследованию, заняла 30 место, тогда как Белоруссия оказалась лишь на 49-ом. Александр Пылаев не согласен с такими результатами.

"В целом для того, чтобы определить тройку лидеров, я думаю, привлекать десятки аналитиков не нужно. Мы и так все в мире прекрасно понимаем, что это США, Россия и Китай. Но для меня, например, крайне странным показалось, что Белоруссия оказалась на 49 месте, а Украина – на 30-ом. Я мог бы сделать хорошую ставку и выиграть, доказав, что Вооруженные силы Белоруссии как минимум двукратно превосходят по своему суммарному боевому потенциалу армию Украины. С учетом того, что у белорусов мощная противовоздушная оборона, у них полное взаимодействие в воздухе с Россией. То есть эффект, который приписывается странам НАТО, для Белоруссии компенсируется обязательным участием России в случае необходимости обороны этой страны", – сказал Александр Пылаев.

По его словам, на Украине положительно расценивают подобные показатели, несмотря на то, что еще недавно Киев называл свою армию "сильнейшей в Европе". Но в этом, по мнению эксперта, при нынешней украинской власти нет ничего парадоксального.

"Украина свой боевой опыт показала, воюя с шахтерами (Донбасса) – дикую рассогласованность, отсутствие элементарной дисциплины, отсутствие мотивации. В общем, все пышным букетом. При этом у нее 30 место, чему, следует заметить, украинские комментаторы крайне рады. Они считают это лестным для себя. Поскольку страна пребывает в куче мифов о себе, то миф о 30 месте – тоже хорошо. Хотя совсем недавно (президент Украины Петр) Порошенко заявлял, что это (Вооруженные силы Украины) самая мощная армия в Европе. Но это не удивительно, на Украине есть такой нюанс "национальной амнезии": то, что говорил вчера, уже не считается, потому что сегодня – это уже сегодня", – отметил Александр Пылаев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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