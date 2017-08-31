Эксперт: называя ВСУ сильнейшими, в Киеве рады и 30 месту в рейтинге армий

Международная компания Global Firepower составила рейтинг сильнейших армий мира. Россия заняла второе место. Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, какую строчку в этом рейтинге заняла Украина.

Российская армия вошла в тройку сильнейших Вооруженных сил в мире. В рейтинге военной мощи, составленном международной компанией Global Firepower, Россия заняла второе место, уступив лишь США. На третьем месте – Китай.

При этом, согласно исследованию, Россия располагает самыми мощными сухопутными войсками, лидируя по количеству боевых танков.

При составлении рейтинга эксперты учитывали более 50 факторов. При этом ранжирование участников зависит не столько от общего количества военной техники, сколько от сбалансированности военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений.

В десятку также вошли армии Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта. Всего в исследовании указаны Вооруженные силы 133 стран.

Военный эксперт Александр Пылаев, комментируя в эфире радио Sputnik рейтинг Global Firepower, отметил, что в целом ему можно доверять. Однако, по мнению эксперта, есть нюансы. Так, Украина, согласно исследованию, заняла 30 место, тогда как Белоруссия оказалась лишь на 49-ом. Александр Пылаев не согласен с такими результатами.

"В целом для того, чтобы определить тройку лидеров, я думаю, привлекать десятки аналитиков не нужно. Мы и так все в мире прекрасно понимаем, что это США, Россия и Китай. Но для меня, например, крайне странным показалось, что Белоруссия оказалась на 49 месте, а Украина – на 30-ом. Я мог бы сделать хорошую ставку и выиграть, доказав, что Вооруженные силы Белоруссии как минимум двукратно превосходят по своему суммарному боевому потенциалу армию Украины. С учетом того, что у белорусов мощная противовоздушная оборона, у них полное взаимодействие в воздухе с Россией. То есть эффект, который приписывается странам НАТО, для Белоруссии компенсируется обязательным участием России в случае необходимости обороны этой страны", – сказал Александр Пылаев.

По его словам, на Украине положительно расценивают подобные показатели, несмотря на то, что еще недавно Киев называл свою армию "сильнейшей в Европе". Но в этом, по мнению эксперта, при нынешней украинской власти нет ничего парадоксального.

"Украина свой боевой опыт показала, воюя с шахтерами (Донбасса) – дикую рассогласованность, отсутствие элементарной дисциплины, отсутствие мотивации. В общем, все пышным букетом. При этом у нее 30 место, чему, следует заметить, украинские комментаторы крайне рады. Они считают это лестным для себя. Поскольку страна пребывает в куче мифов о себе, то миф о 30 месте – тоже хорошо. Хотя совсем недавно (президент Украины Петр) Порошенко заявлял, что это (Вооруженные силы Украины) самая мощная армия в Европе. Но это не удивительно, на Украине есть такой нюанс "национальной амнезии": то, что говорил вчера, уже не считается, потому что сегодня – это уже сегодня", – отметил Александр Пылаев.

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