Военный эксперт: Македонию еще долго будут дразнить натовской "морковкой"

Сроки вступления Македонии в НАТО зависят от Греции, считают в Скопье. Там надеются, что спор с Афинами о названии страны скоро разрешится. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация пока не очевидна.

Сроки вступления Македонии в НАТО зависят от Греции и реформирования сфер, на которые республике было указано на прошлогоднем саммите альянса в Варшаве, заявил македонский министр иностранных дел Никола Димитров.

В среду, 30 августа, в МИД в Скопье прошла конференция "Македония на пути к полному членству в НАТО" с участием главы министерства и послов США и Германии Джеса Бейли и Норберта Гербериха. Ожидается визит в республику министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса, который, согласно плану, проведет встречи со своим македонским коллегой, вице-премьером по вопросам интеграции в ЕС Буяром Османи, премьер-министром Зораном Заевым и президентом Георге Ивановым.

Серьезным препятствием на пути евроинтеграции Македонии является ее спор с Афинами о названии страны. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Греции, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.

При этом Афины не возражают, если слово "Македония" будет дополнено географическим определением. До разрешения спора Греция требует называть соседнюю страну "Бывшая Югославская Республика Македония" (БЮРМ), под таким названием страна входит в ООН.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что вопрос с наименованием бывшей Югославской Республики Македония и ее вступлением в НАТО может быть решен за три-четыре месяца.

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, ситуация пока не выглядит столь очевидной.

"Первая проблема – в том, что страна расколота по этническому принципу. И проблема никуда не делась – в этом году Македония была близка к гражданской войне. От внимания Запада это не ушло, один за другим туда стали приезжать западные политики и раздавать политические "пряники", чтобы всех успокоить. Второй момент – это Греция, которая считает, что названия "Македония" не должно существовать. В НАТО сказали македонцам, мол, договаривайтесь сами с греками. Какое-то решение придумано, но какое? Это же унижение национального достоинства – одна страна диктует другой, как ей себя называть. Но даже если в Македонии на это пойдут, то это все равно не решит задачу вступления в НАТО, а натовской "морковкой" будут дразнить долго. Потому что сложно представить, чтобы НАТО взяло на себя такую ответственность за страну, в которой может вспыхнуть гражданская война", – сказал Иван Коновалов в эфире радио Sputnik.

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