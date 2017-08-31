Ветеран "Альфы": работа по предотвращению терактов идет постоянно

ФСБ задержала боевиков ИГ*, готовивших теракты 1 сентября в Москве и Московской области. Ветеран группы "Альфа" Игорь Шевчук в эфире радио Sputnik высказал мнение, что силовики отследили террористов не только с помощью выложенного ими видеообращения.

Федеральная служба безопасности задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Один из задержанных накануне Дня знаний <…> разместил в сети интернет свое видеообращение к членам запрещенной в России террористической организации ИГ*. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам", – говорится в сообщении.

В телефоне подозреваемого нашли контакты вербовщиков "Исламского государства"* и инструкции по подготовке терактов. Он планировал напасть на людей, используя холодное оружие.

Второй террорист собирался взорвать себя в толпе. При обыске у него нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также компоненты для его изготовления. Подозреваемый признался, что собирался стать террористом-смертником.

Первого сентября в России начинается новый учебный год, в школах проходят торжественные линейки.

В эфире радио Sputnik член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", ветеран группы "Альфа" Игорь Шевчук высказал мнение, что силовики отследили террористов не только с помощью выложенного видеообращения.

"Есть нюансы, о которых говорить не стоит, поскольку это внутренняя работа спецслужб. Это не какие-то особые новые технологии. Есть технические средства и проверенные оперативно-агентурные (методы работы – ред.), они до сих пор показывают свою эффективность. Но это не точка во всей этой истории, будут и другие попытки организовать террористические атаки. Но уверяю, что наши ребята, сотрудники спецслужб работают над этим вопросом не покладая рук. Государство постоянно работает над повышением уровня защиты населения", – сказал Игорь Шевчук.

Это уже не первая успешная операция силовиков за последние месяцы. Так, в середине августа ФСБ задержала членов группы, планировавшей взрывы на транспорте, крупных рынках и в торговых центрах столицы. В конце июля спецслужбам удалось предотвратить крупные теракты в Санкт-Петербурге, которые готовили семь выходцев из Центральной Азии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!