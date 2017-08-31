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Эксперт о рейтинге армий: Вооруженные силы РФ сильны по многим параметрам

14:4431.08.2017
(обновлено: 14:58 31.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс Бал во время военного парада во Владивостоке, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовБереговой ракетный комплекс Бал во время военного парада во Владивостоке, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российская армия в "Рейтинге военной силы 2017 года" вошла в тройку сильнейших в мире. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik оценил итоги исследования.

Россия заняла второе место в рейтинге самых мощных армий мира по версии международной компании Global Firepower.

Согласно исследованию, Россия обладает самыми мощными Сухопутными войсками, лидируя по количеству боевых танков. Лидером списка признана армия США, тратящая больше всех в мире на оборону, тройку замыкает крупнейшая по численности Народно-освободительная армия Китая.

Танк Армата на форуме Армия-2017
© Фото : Министерство обороны РФ
Форум "Армия-2017": итоги на будущее

В десятку также вошли вооруженные силы Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта. Всего в рейтинге указаны вооруженные силы 133 стран.

В оценке учитывалось более 50 факторов. Как указано в примечании к исследованию, ранжирование участников зависит не столько от общего количества военной техники, сколько от сбалансированности военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений.

Ядерное оружие не принималось во внимание экспертами, однако ядерные державы получили дополнительные баллы. Ключевым фактором при оценке является численность рабочей силы, поэтому страны с большим населением, как правило, оказываются выше в рейтинге. Учитывались также географическое положение страны, "логистическая гибкость" и объем природных ресурсов.

Экспозиция военной техники в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Депутат ГД: на форуме "Армия-2017" мы показали мощь наших Вооруженных сил

Страны, не имеющие выхода к морю, не наказывались за отсутствие флота, тогда как морские державы теряли баллы из-за отсутствия разнообразия в вооружении флота.

Кроме того, страны НАТО получили бонус из-за возможности распоряжаться средствами из общих ресурсов альянса.

В прошлогоднем рейтинге Global Firepower Россия также заняла второе место. Тогда исследователи отметили, что российская армия усилилась за счет масштабной программы модернизации, роста объема производства и закупок техники в ОПК.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik назвал итоги рейтинга ожидаемыми.

"Вице-премьер Дмитрий Рогозин однажды сказал, что Вооруженные силы России, может, пока и не первые, но уж точно не вторые. И в этом каламбуре есть определенный смысл. США, которые занимают первое место, тратят на свои Вооруженные силы 650 миллиардов долларов. Мы тратим в 10 раз меньше. Больше нас тратят на свои Вооруженные силы Китай, чуть меньше Франция, Великобритания. Мы занимаем, как минимум, "первое с половиной" место по мощи наших Вооруженных сил, ведь дело не только в деньгах. Дело в том, то у нас есть надежные ракетно-ядерные стратегические  силы, которые практически одного порядка с США. Подписав с нами Пражский договор, Соединенные Штаты признали, что у нас существует в этом отношении баланс. У нас мощные сухопутные силы, у нас мощные военно-космические силы, у нас мощная система радиоэлектронной борьбы, мощные воздушно-десантные войска, танковые войска. По многим параметрам наша армия сильна", – сказал Виктор Литовкин.

Он отметил, что российская армия, кроме того, имеет серьезный опыт боевых действий.

"Имеем сегодня очень серьезный опыт боевых действий в Сирии, где мы успешно помогли правительственным войскам освобождать территорию страны от "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация), за спиной у которого были США, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива. Так что, действительно, наши Вооруженные силы демонстрируют очень высокую боевую готовность и способность выполнить любую задачу в интересах национальной обороны", – отметил военный эксперт.

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